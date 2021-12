December 18-án lesz a Fábián Juli Emlékalapítvány gálája Adománygyűjtő gálát tart december 18-án, szombaton a Fábián Juli Emlékalapítvány a pandémia következtében nehéz helyzetbe került zenészek-kollégák támogatását célzó pénzalap előteremtéséhez. A MagNet Fény Ünnepe című rendezvény az Andrássy úti Magnet Házban lesz. A gála bevétele alapozza meg azt a pályázatot, amelyet a Fábián Juli Emlékalapítvány a következő hetekben kiír - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. A fellépők között lesz az Ivan & the Parazol akusztik, a Supernem (Papp Szabi-Pulius Tibi duó), a Random Trip akusztik, az Aurevoir, a Szűkített Kvint, Szivák Zsolt (Cloud 9+) akusztik, Iván Szandra és Subicz Gábor (Ruby Harlem).



Az alapítvány azokon a zenészeken és kollégáikon akar segíteni, akik a koronavírus-járvány következtében kialakult helyzetben egészségügyi vagy szociális helyzetük, egészség-károsodásuk, a korral kapcsolatos problémáik vagy a számukra nem vállalható kockázat miatt tartósan vagy ideiglenesen nem tudják fenntartani magukat és/vagy családjukat.



A délutántól estébe nyúló eseményen minikoncertek, különleges zenei előadások, workshopok várják azokat, akik támogatni szeretnék a nehéz helyzetben lévő zenészeket az alapítványon keresztül.



A rendezvény különböző kategóriájú támogatói jegyekkel lesz látogatható, a helyszín korlátozott befogadóképessége és a járványhelyzet miatt az esemény stream közvetítésen keresztül is elérhető lesz, szintén minimális támogatásért cserébe. MTI [2021.12.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje patiala m legitimate szolgáltatás [2021.11.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu