Visszatér a Müpa színpadára Ólafur Arnalds Az izlandi elektroakusztikus előadó sikeres 2018-as budapesti koncertjét követően jövőre, 2022. június 26-án ad koncertet a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A zenész Budapesten indítja világkörüli turnéjának európai szakaszát, és tavaly megjelent Some Kind of Peace című albumának anyagával érkezik - közölték a szervezők az MTI-vel. Mint írták, Ólafur Arnalds koncertje több mint zenei élmény: a harmóniában megkomponált hangzás és színpadkép misztikus zenei utazásra viszi az embert.



Bár gyerekkora óta foglalkozik komolyzenével, tizenévesen még hardcore rockzenekarok dobosaként szerzett magának hírnevet szülőhazájában. Húszéves korában megjelent első albuma azonban már eltávolodott a keményebb műfajoktól: a mára a névjegyévé vált "neoklasszikus" stílusvilágban az akusztikus hangszerelést elektronikus loopokkal és ambientes elemekkel ötvözte.



Egyedülálló zenei világa nagy sikert aratott az európai kritikusok körében. A széleskörű népszerűséget az hozta meg számára, amikor a világhírű izlandi posztrock együttese, a Sigur Rós kérte fel közreműködőnek európai turnéjára.



Írt filmzenét (a Broadchurch című népszerű krimisorozatét, valamint a Defending Jacob-széria főcímdalát), és baletthez is komponált (2009-ben a brit koreográfus, Wayne McGregor Dyad 1909 című darabjához). Legismertebb kollaborációja jó barátjával, Nils Frahmmal jött létre: több közös projekten dolgoztak, együtt Budapesten is felléptek.



Az együttműködések legutóbbi, Some Kind of Peace című albumán is kiemelt szerepet kapnak. Játszik az anyagon a brit dj-producer, Bonobo, a Josín művésznéven alkotó német énekes-dalszerző, Arabella Rauch, és a szintén izlandi énekesnő, JFDR, vagyis Jófrídur Ákadóttir is hallható egy-egy dalban. MTI [2022.01.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu