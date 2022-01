Képgalériák • D-Fress képek Kapcsolatok • D-Fress Gőzerővel indul D-Fress a 2022-nek, frissen megjelenő klipjével Megjelent a Nem Érdekel című zenéje D-Fressnek, ami videoklipet is kapott Almost Already jóvoltából. Az alapot D26 készítette, aki olyan előadók lemezén és zenéjén is részt vett producerként, mint Tirpa (Killakikitt), 4tress, Essemm. D-Fress classic hangzású boom bap/oldschool ütemekre dobálgatja most a rímeket, ám megszokott jelenség tőle HipHop-on belül a newwave/trap és drill irányzat is, amelyet a 2020-as évben csak ízelítőket hagyott, nem tudni mit várhatunk tőle idén, de az utóbbi időben gőzerővel igyekszik új produkciókat a terítékre tenni.



A fiatal 24 éves feltörekvő előadót többször hasonlították Eminemhez, vagy említették magyar Eminemként.



Elmondása szerint a 15. évét tudhatja magáénak a zenei pályán, ám kezdő mc-ként még nem D-Fress néven volt jelen.



Lemezt egyelőre nem tervez csak single zenéket. A diszkográfiájában 2 kiadatlan szóló, 1 kiadatlan csapatlemez (amelyet a tavalyi év végén tettek közzé Zével a Földalatti Mozgalom tagjával) szerepel.



A fent említett official Drosszié-lemezét tartalmazza. Olyan nevekkel találkozhatunk rajta, mint Kool Kasko a Kriminal Beats-ből, PKO az egykori SCBP tag, akkoriban még KeletPest-ként működő csapattársa Zé és producerként Bronxi Beat Prod, D26...



D-Fress az előadáson kívül szövegíróként és producerként is tevékenykedik, Első produceri lemeze fűződik PKO - Fekete Péntek EP-éhez, amely az SCBP és AZA keretein kívüli Kopasz visszatérő lemeze volt 10 év után, melynek D a kizárólagos zeneszerzője.



A videóklip Budapest 17.kerületében Rákosmentén készült, amelyhez D-Fress neve szorosan kötődik és elismerését is kapta a HipHop szférától, mint a környék elsőszámú feltörekvő előadóját. [2022.01.08.]