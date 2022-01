Megnéztük: TNT koncert a Barba Negrában - képekkel

Évindító koncert a TNT-vel: hálás közönség, jó kikapcsolódás, jó volt így elkezdeni az évet.

DJ Dominique felkérése előzenekarnak tökéletes választás volt: az Afrikától a Backstreet Boysig tartó Fergeteg partyval nagyszerűen bemelegítette a közönséget. Az együttműködésük ráadásul nem is egy alkalomra szólt: az ígéret szerint a TNT további koncerjei előtt is találkozhatunk még Attilával.



Amint Dobrády Ákos is elmondta, egy koncert január 7-én elsősorban a rajongói kemény magnak szól. Ezzel tulajdonképpen a megjelent kemény mag is egyetértett, de még ez a szűkebb rajongótábor is megtöltötte a téliesített Barba Negrát. Sőt, az est fényét emelte megjelenésével Sipos Péter (Irigy Hónaljmirigy, Triász) is - reméltem, hogy énekelni is fog, mert a Mirigy TNT-paródiái baromi jók, de erre sajnos nem került sor.

Fogd a kezem, Látod zokog a szívem - ezekkel a slágerekkel kezdődött a koncert, illetve folytatódott a bejgli ledolgozása. Jó hangulat, együtt éneklés, óriási slágerek - ezek jellemeznek minden TNT koncertet és itt sem volt másképp. A Sírni tudnék című lassú dalt Ákos elektronikus zongorán játszotta el, igazi összebújós sláger, nagyon romatikusra sikerült. A koncert végét pedig szokás szerint a Bolond, aki sír zárta - emlékszem, milyen nagy rádiós sláger volt annak idején, a csapból is ez folyt, ahogy mondani szokás. A ráadásban Titkos üzenet, majd Holnap hazautazommal búcsúztak a fiúk.

A Barba Negra az erős kezdés után erősen is folytatja az évet, mások mellett fellép a Karthago, a Lord, a Bikini, a Hooligans, március 18-án pedig Sipos Peti már a színpadon is látható lesz a Triásszal.



A popzene kedvelőinek ajánljuk Fenyő Miklós születésnapi koncertjét március 12-én, és így tovább, bővebb információ a Barba Negra Facebook oldalán. Ugyanígy olvashatsz a TNT további fellépéseiről is az együttes Facebook oldalán.

Tóth Noémi

TNt koncert a Barba Negrában képekben - klikk a fotóra

[2022.01.12.]