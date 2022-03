Jön az I.Budapest Légtorna Fesztivál Az I.Budapest Légtorna Fesztivál 2022.március 19-20-án kerül megrendezésre a Fővárosi Nagycirkuszban, melyet a Hortobágyi Károly-díjas artistaművész, illetve a Magyar Légtornász Egyesület alapító elnöke, Vincze Tünde szervez. A kétnapos esemény magában foglal egy Bajnokságot, ami a Selejtezőt és Döntőt követően Ünnepélyes eredményhirdetéssel zárul. Az egyéni, páros és szinkron versenyzők Junior I., II., Felnőtt I., II. és Szenior kategóriában indulnak, Karika, Silk és Freestyle versenyszámukkal.



Március 19-én a Selejtező, március 20-án minden kategória Döntője zajlik majd a Fővárosi Nagycirkuszban. A Bajnokságra összesen 126 versenyző jelentkezett, és így 134 produkció lesz megcsodálható! A Zsűri székében helyet foglal Maureen Endresz, Berki Krisztián, Dr. Kalmár Zsuzsa, Kristóf Krisztián, Juronics Tamás, Murainé Szakáts Ildikó, Szlavkovszki Zsolt, Vági Bence, valamint Tokár József is. A program másik csúcspontja a Gálaest, mely során a hazai sztárvilág nagyjainak légtorna produkciói csodálhatók meg. Fellép többek között Köllő Babett, Kovács Áron, Kiss Endi, Szandi, Oláh Gergő, Kollányi Zsuzsi, Veréb Tamás, Gelencsér Tímea, Baronits Gábor, Wolf Kati, Szabó Ádám, Pásztor Anna, Varga Viktor, Mardoll, Kamarás Norbi, Keresztes Ildikó és Hevesi Tamás is. A sztárok mellett képviseltetik magukat a Vincze Tünde artisták, a Bajnokság aranyérmes tissue- és karikapárosa is. A Nagyközönség számára is különleges programok lesznek elérhetők: mindenki számára lehetőség lesz kipróbálni a légtornász eszközöket, megismerni az ország különböző pontjairól érkező Légtorna Centrumokat, továbbá egész napos elfoglaltságok várják az érdeklődőket a cirkuszban és a cirkusz előtt.



