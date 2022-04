Képgalériák • Loveshake Az élet összeráz, ha Rezes Judit és Szabó Győző keveri Három év szünet után visszatért Rezes Judit és Szabó Győző párkapcsolatának igaz története alapján készült Loveshake – Az élet összeráz című előadása. A két színész formabontó színházi duettje aktualizálva lett az elmúlt időszak eseményeivel, így részletes bepillantást engednek életükbe, és kiderül: az ő életük sem könnyebb, mint a tied vagy az enyém. A 6SZÍN Teátrumban látható előadás összművészeti produkcióként, élő zenével és tánccal, kendőzetlen őszinteséggel és sok humorral mesél arról, hogyan is élnek ők, hogyan élünk mi, és mik azok a hibák, melyek szinte minden párkapcsolatban előfordulnak, akár figyelünk, akár nem. A közismert színészek által megálmodott előadás valóság és fikció keserédes keveréke. Szórakoztató, ironikus és gyakran fájdalmas helyzetekkel tűzdelt játék, amelynek történetei egyediek, mégis mindenki számára ismerősek. És, hogy mi történt velük az elmúlt három évben? Megszületett második gyermekük, 2021-ben pedig 18 év együttlét után összeházasodtak. Megnyílnak, amit mások a pszichológusnál sem tesznek Szakmai- és magánéletük is tovább mélyült, így a felfrissített előadással az volt a céljuk, hogy megmutassák azokat a változásokat, amin keresztülmentek. A darabra az is bátran beülhet, aki igazából mit sem tud a két színészről. Kapcsolatuk főbb állomásai szépen haladnak időrendben. Megtudhatjuk, hogyan keresték a szikrát, ami máskor természetesen jön, hogyan zajlottak a közös motorozások és hogy mennyire nehezen jött Judit szájára a „Szeretlek”. Történetük bármelyik filmben megállná a helyét, éppúgy, mint a saját életünkben. Megismerkedünk, szeretünk, összeveszünk, kibékülünk. Ez az előadás viszont pont attól több, hogy a két színész, amit a színpadon előad azt az életben is megélte. A néma vacsorákat, a kérdezés hiányát vagy épp az örök kérdést: „Belenézhetek-e a telefonjába?”. Győző a sármőr, Judit a francia elegancia. Látszólag teljesen különböző ember, és már-már megfordul a fejünkben, hogy tényleg összeillenek ők? Aztán rájövünk, hogy mindez nem számít, hiszen együtt vannak, két gyermek szülei és most bemutatják azokat a nehézségeket, amiről mások még a pszichológusuknak sem mernek beszélni, nemhogy a nagyközönség előtt. „Macinaci” és a csillogás Szórakoztatónak indul, de drámai a vége. Bár, dehogy a vége, hiszen a házasságuk létezik és folytatódik. A színpadi változást Judit ruhái is mutatják. Míg Győző végig egy „macinaciban” van, Judit egyre csinosabb, hol fehérben, hol pirosban, hol csillogósban. Ez a kettőség végig megvan a nézőben: szívszorító és vicces, humoros és fájdalmas. Őket nézzük és magunkat látjuk? Vagy tényleg tudjuk értékelni az ismert emberek őszinteségét? Mindenki döntse el maga. A történet 14 különböző műfajú és stílusú, népszerű dal köré épül, amelyeket Wagner-Puskás Péter hangszerelésében, Máthé Zsolt ehhez az előadáshoz írt dalszövegeivel, zenekari kísérettel adnak elő. A színészpár történetét Enyedi Éva írta színpadra. Az előadás koreográfusai Kurucz Sándor és az a Lehoczky György, akivel Rezes megnyerte a Szombat esti láz című televíziós táncműsort. Az előadás legközelebb április 19-én látható a 6SZÍN-ben.



