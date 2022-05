Vinnie Moore május 9-én ismét Budapesten játszik Vinnie Moore még a szerencsésebbek közé tartozott: a UFO-ból és Alice Cooper mellől is ismert amerikai gitárvirtuóz turnéját csak egyszer kellett eltolni a járvány miatt. Nem lesz több halasztás: május elején indul a turné, 9-én pedig máris Budapestre érkezik a visszatérő vendégként üdvözölt zenész, hogy a hazai Classica fellépése után adjon koncertet az Analog Music Hallban. Vinnie Moore pályafutása több mint három évtizede indult. 2003 óta tagja a legendás angol hard rock csapatnak, a UFO-nak, de feltűnt Alice Cooper oldalán és a Vicious Rumors-ban is, a ’90-es évek elején pedig a Rush Roll The Bones turnéján szerepelt nyitófellépőként. Legutóbbi nagylemeze a 2019-es Soul Shifter, amivel már Budapesten is járt. Ezúttal a klasszikusok mellett a karanténidőszak néhány új dalát is bemutatja majd. Az elmúlt évben amúgy több klipet is kiadott. Vinnie előtt egy hazai vendégzenekar is fellép majd: a jó 30 éve alakult, és az elmúlt időszakban újra aktív Classica. A Fejes Zoltán gitáros, Szalai Tamás billentyűs, Kiss Zoltán énekes, Galántai Zsolt dobos és Gothár Ferenc basszusgitáros felállásban színpadra álló csapat olyan progresszív zenét játszik, amelyben a rock és metal alapokra klasszikus zenei témák és hatások épülnek. a Livesounds bemutatja:

2022. május 9., hétfő 20 óra

Budapest, Analog Music Hall

Vinnie Moore, Classica koncertek

Belépő: elővételben 6500 Ft, a koncert napján 6900 Ft.

Jegyek kaphatók a Tixa a Ticketportal és az Eventim hálózatában [2022.05.01.] Megosztom: