Kedden indul a Freeszemle fesztivál Kedden indul a második alkalommal megszervezett Freeszemle fesztivál. A művészet szabad! alcímet viselő eseménysorozat a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében valósul meg, fő helyszíne a Marczibányi Téri Művelődési Központ. A hatnapos fesztiválon, amelynek központi témája a szabadság, független filmesek alkotásai, a Freeszfe hallgatóinak színházi előadásai láthatók, emellett lesznek beszélgetések, egyetemi előadások, találkozók civil szervezetekkel és jótékonysági aukciót is rendeznek - közölték a szervezők MTI-vel. Mint írják, a filmes programban a független filmeké a főszerep, olyan alkotásokat vetítenek, amelyek állami támogatás nélkül készültek.



A nagyjátékfilmes mezőnyben kapott helyet Szimler Bálint Balaton Method című munkája, amelyben 17 hazai zenekar és több száz zenész működött közre, operatőre Rév Marcell. Ugyancsak ő az operatőre a Buharov testvérek Az itt élő lelkek nagy része című filmjének, amelynek főhőse Gróf Batthyány Ervin, az anarchizmus tanainak hirdetője. Látható lesz Hajdu Szabolcs Békeidő című film-antológiája, valamint Pálfi György Mindörökké című alkotása.



A dokumentumfilmes szekcióban olyan, ritkán vetített munkákat tekinthetnek meg az érdeklődők, mint Csillag Ádám Dunaszaurusz című 1988-as alkotása, vagy Forgács Péter két filmje: a 2001-es Bibó Breviárium és a Kemény György 80., amely a grafikusművész nyolcvanadik születésnapjára készült 2016-ban.



A fesztiválon bemutatkoznak a Freeszfe filmes hallgatói is. A Best of Freeszfe programban tizennégy filmrendező, filmoperatőr és televíziós műsorkészítő vizsgafilmjét vetítik.



A fesztivál színházi kínálatában a Freeszfe hallgatóinak rendezéseit mutatják be. Sipos László Márk végzős színész hallgató több előadást is jegyez rendezőként és íróként, mostani darabja az XX84., amely a disztópikus revü műfaji megjelölést kapta, Orwell 1984 című regényének színpadi adaptációja. Két produkcióval jelentkeznek a végzős bábrendező hallgatók: Fodor Orsolya A krétakör című tantermi előadása és Siflis Anna Igen, nem! című interaktív bábkiállítása is látható lesz.



A harmadéves dramaturg hallgatók rendezőként debütálnak. Szauer Lilla a Dybbuk című kabbalista játékot, Zrínyifalvi Eszter a Leláncolt Prométeusz című zenés lázadástörténetet viszi színre, a Király Gyógyfürdőben Al Farman Petra a Soharóza kórussal mutatja be a Torkolat című alkotást.



A Freeszemle kerekasztal-beszélgetésein többek között olyan témákat vitatnak meg, mint a családon belüli erőszak, a hatalommal való visszaélés, a gyerekvállalás, hogy hogyan éli meg a háborút egy átlagember, szó lesz vallásszabadságról, polgári engedetlenségről, és arról is, hogy milyen félelmei és lehetőségei vannak a mai huszonéveseknek.



Folytatódik a Free Egyetem sorozat is, ahol a Freeszfe oktatói tartanak nyílt egyetemi órákat.

Szombaton a CEU-Középeurópai Egyetem Nádor utcai épületének kapui is kinyílnak: az érdeklődőknek nyílt órákon mutatják be a jövő tanévben induló képzéseket, este pedig jótékonysági aukciót rendeznek.



A programról részletes információ a http://www.freeszfe.hu/freeszemle-program/ oldalon érhető el.

