Brutális, öt zenekaros turné élén tér vissza a Fit For An Autopsy

Technikás, és egyben igencsak brutális zenei élményt kapnak a nyakukba azok, akik május 21-én ellátogatnak a Barba Negrába. A turné headlinere az új, komplex deathcore lemezzel érkező Fit For An Autopsy, akik mellett játszik még a lendületes és brutális Enterprise Earth, a klasszikus lemezét újra berobbantó Ingested, valamint a bostoni hardcore hagymányokat ápoló Great American Ghost és egy technikás modern metal csapat, a Sentinels.

A túlélés kulcsa a fejlődés. Ahogy a körülmények változnak, és a dagály megfordul, nekünk is velük kell változnunk azért, hogy meg tudjunk felelni a közelgő kihívásoknak. Világos, hogy a Fit For An Autopsy komolyan vette ezt a bölcsességet, és folytatja folyamatosan megújuló munkásságát, ami tovább integrálja a virtuóz, technikás metal zenét a death metal elsöprő erejével a hardcore intenzitásával. Az amerikai New Jersey-ből érkező hattagú csapat Joseph Badolato énekes, Patrick Sheridan gitáros, Timothy Howley gitáros, Will Putney gitáros, Peter Blue Spinazola basszusgitáros és Josean Orta Martinez dobos új, Oh What The Future Holds című lemezén mutatja be a csapat útjának legfrissebb állomását. Az In Shadows friss klipje.



Már a csapat debütáló lemeze, a 2011-es The Process of Human Extermination nyomot hagyott a szcéna emlékezetében. A Hellbound is jól sikerült, a 2015-ös Absolute Hope Absolute Hell albumot pedig a Revolver magazin a 15 legfontosabb deathcore lemez közé sorolta. Az ezt követő években kialakuló post-deathcore szcénában pedig már egyértelműen helye volt a Fit For An Autopsy-nak, amit a The Great Collapse album biztosított. Az emelkedés azóta is töretlen lendületű, amit a legutóbbi, The Sea of Tragic Beasts is erősített: a csapatot a rajongótábor és a sajtó is a modern agresszív zene friss és élőben is ütős képviselőjeként ismerte el.

Amikor a világjárvány mindenki turnéterveit keresztülhúzta, és elhúzódni látszott, a Fit For An Autopsy a szokottnál is több időt hagyott az új lemez összerakására. „A világ, amiben élünk, nyilvánvalóan messze van a mennyországtól. Az intézményeket kizsákmányolják, és az emberek életéből is sokan saját hasznukat akarják kihúzni. Egy hatalomért folyó küzdelem figyelhető meg az irányítást kezelők és az irányítottak között. Talán így lehet leginkább leírni azt, hogy mi történik ma a világban.” – foglalta össze Will Putney. – „Mindig örülök annak, ha egy agresszív zene egyben elgondolkoztatja az embereket. Az, hogy legyen mondanivalója a zenénknek, számunkra fontos. Így aztán a hallgató is reflektálhat arra, amint mondunk: megnézheted, mennyire igaz az életedre, és talán felteszel pár kérdést. Vagy… ezek egyszerűen csak olyan dalok lesznek, amivel kiengedheted a dühöd egy részét. Akármelyik is történik, én mindkettővel oké vagyok.” A Pandora klipjét itt nézheted meg.



Szintén a turnén érkezik a 2014 óta működő, amerikai Enterprise Earth, tavaly megjelent, The Chosen című negyedik lemezével. Az új korong egy igazi, szörnyen brutális és egyben magával ragadó lendületű anyag lett, ami a deathcore csapat eddigi legsúlyosabb, sokrétűen változatos, vibráló, és keményen agresszív nagylemeze. A Reanimate / Disintegrate klipjét itt találod.

A 2006-ban indult, brit Ingested a mezőnyben már rutinos játékosnak számít, sőt: második, The Surreption című lemezük mára egyfajta death metal alapműként ismert. Ennek is köszönhető, hogy a lemez kiadásának 10. évfordulójára némileg újragondolt formában ismét felvették az egykori dalokat, abban a minőségben, amiben igazán hallani szerették volna őket. Most egy videót is készítettek a Manifesting Obscenity című nótához.



A negyedik csapat a Great American Ghost: ez egy igazi amerikai hardcore metal banda, amely 2012-ben, Bostonban indult. Legfrissebb lemezük, a Hatred Stems From The Seed a headliner csapathoz is köti őket, hiszen Will Putney volt a producer a felvételek során. A turnézással a tengeren túl már ismertséget szerző bandát nyugodt szívvel ajánljuk a Gojira, a Gallows vagy éppen a Pantera kedvelőinek. Itt nézhetjük meg tőlük a Kingmakert.



A turné nyitózenekara egy másik New Jersey illetőségű csapat, a Sentinels lesz, amely technikás, poliritmikus metal zenét játszik, könnyed harmóniák és komplex mondanivaló ötvözésével. Debütáló lemezük a 2020-as Collapse By Design. Az Embers videója itt látható.

Fit For An Autopsy 2022 UK / EU Tour

2022. május 21., szombat

Budapest, Barba Negra

Fit For An Autopsy, Enterprise Earth, Ingested, Great American Ghost, Sentinels koncertek

Belépő: 5900 Ft

[2022.05.21.]