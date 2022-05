Kapcsolódó cikkek • Érkezik a Levi’s Story - A világsiker musicalje - képekben Könnyek, klezmer, humor és farmer - megkezdődtek a Lévi Story próbái Klezmer daloktól zeng a Veszprémi Petőfi Színház, ugyanis megkezdődtek a nyár legnagyobb durranásának ígérkező Lévi Story – A Farmerkirály című darab próbái. Az olvasópróba kirobbanóan izgalmas hangulatban telt. Ez a musical egy nagyívű történet, tele bánattal, humorral, katartikus pillanatokkal, miközben persze a romantikáról se feledkeztek meg az alkotók. A remek szövegek mellett a dalok is felcsendültek a kiváló művészek előadásában, ami a Jávori Ferenc Fegya zeneszerző és Müller Péter Sziámi dalszövegíró zsenialitását dicséri. „Csodálatos csapattal készül ez a nem mindennapi musical, ami nagy összjátékot követel. Ilyenkor úgy érezzük, bővült a társulatunk és akik vendégként érkeznek hozzánk, kicsit a Veszprémi Petőfi Színház tagjai lesznek. Jókedvet, jó hangulatot és jó munkát kívánok az egész próbafolyamathoz!” – nyitotta meg az olvasópróbát, Kellerné Egresi Zsuzsanna, a színház igazgatóhelyettes-kreatív menedzsere, akinek jókívánságai azonnal valóra is váltak, mivel már az első olvasópróba is frenetikusra sikeredett - köszönhetően a vendégművészek (köztük Haraszti Elli és Horváth Dániel) mellett a Veszprémi Petőfi Színház olyan kiváló művészeinek, mint Keller Márton, Módri Györgyi, Keresztes Gábor, Gaál Attila Csaba vagy Máté P. Gábor. A darab rendezője, Kerényi Miklós Gábor szerint ez valóban a világsiker musicalje lesz. „Nagy köszönettel tartozunk a Veszprémi Petőfi Színháznak, hogy ez az előadás, kooprodukcióban a Pesti Broadway Alapítvánnyal létrejöhet. A színház se nem történelemkönyv, se nem irodalmi esszé. A színháznak akkor van értelme, ha mai pillanatokról mesél, ha van jelentése itt és most. Azt gondolom, ez az ősbemutató helytáll a jelenkorban: megmutatja, hogy milyen nehéz az újrakezdés, mennyire fontos az, hogy az ember ismeretlen közegekben meg tudja tartani saját magát, és ha kell újra tudja kezdeni az életét"– mondta az olvasópróbán Kero. A darabról: A musicalt a farmerkirály, Levi Strauss élete és az amerikai kivándorlási hullám ihlette. A történet valahol ott kezdődik, ahol a Hegedűs a háztetőn véget ér, s ezen belül Lévi (Lőb) Strauss kalandos életét, karrierjét, a farmernadrág, a blue jeans születését meséli el. A Lévi Story zenei érdekessége, hogy a zeneszerző, Jávori Fegya természetesen nem tért el Budapest Klezmer Band védjegyévé vált zenei stílustól, de a musicalben van country, müncheni sördal, valamint mai jellegű musicalszám ugyanúgy, mint orosz-német népzenei alapokból felépített kettős-, vagy kisebb kórus. A Lévi Story hódító útját a Siófoki Szabadtéri Színpadon kezdi július 15. és 16-án. Az előadásra a jegyértékesítés már megkezdődött. További jó hír, hogy augusztus 26- 27-én Fertőrákoson láthatják a nézők, és ősszel érkezik a Veszprémi Petőfi Színház színpadára.



Jegyvásárlás [2022.05.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje A Dal 2023 zenész » billentyűs [2022.05.24.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu