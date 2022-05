Világsztárok és hazai kedvencek, bemutató dömping a Margitszigeten! A Margitszigeti Szabadtéri Színház 2022-es évadában ismét világsztárokkal és hazai elismert művészekkel találkozhat a közönség! A színház nem adta fel – az előző években sem –, hogy a nemzetközi viszonylatban is jelentős mainstream művészeti repertoárjával a nemzetközi és a hazai közönség figyelmét Budapestre irányítsa. Ki ne kapná fel a fejét ilyen felsorolás láttán? Aida Garifullina, Maria Agresta, Francesco Meli, Victor Solomon, Pier Giorgio Morandi, Sümegi Eszter, Bretz Gábor és Kálmándy Mihály. Tosca és Attila opera, Kőszívű – A Baradlay-legenda, Elisabeth, Mozart! musical, Mária evangéliuma rockopera, Esthajnal lemezbemutató, Pink Martini koncert. És ez nem minden! Operabemutatók és szimfonikus koncertek A Margitszigeti Színház saját produkciókat, dramatikus szcenírozott, félszcenírozott előadásokat hoz létre, illetve koprodukciós konstrukcióban is dolgozik – mások mellett – olyan elismert szakmai partnereivel, mint a Magyar Állami Operaház, vagy a Nemzeti Filharmonikusok. Ez az alkotómunka kiemelten fontos számunkra: az, hogy a Margitsziget nagyszínpadára tervezve színházunk számára kiemelten fontos produkciókat állíthassunk. Így idén – többek között – látható lesz Puccini egyik legnépszerűbb operája, a Tosca és Verdi Attila operabemutatója, ez utóbbi már harmadszor, de mindig kissé más megfogalmazásban kerül színre a szabadtéri színházban. A kivételes tehetségű tenorral, a fényes karriert befutó hírességgel, Francesco Melivel, és a hazai csillaggal, Sümegi Eszterrel, valamint az operarajongók által méltán szeretett baritonnal, Kálmándy Mihállyal mutatjuk be Puccini Toscáját. Verdi drámai erejű, magyar vonatkozású operája, az Attila új bemutatóként tér vissza 18 év után a Margitsziget nagyszínpadára.



Attila, a hunok királya címszerepében a nemzetközi színpadok állandó vendége, és a hazai operarajongók által kedvelt tekintélyes hangú és karakterű basszus, Bretz Gábor debütál. Partnere, Odabella szerepében a világ legkiválóbb színpadain mindig hangos sikert arató szoprán, Maria Agresta tündököl majd. Mindezeken felül a nagy népszerűségnek örvendő, már hagyományos, Best Opera Songs – Operagála is kihagyhatatlan nagyprodukciónk. Sztárfellépője egy ma kiemelten népszerű, és a méltán világhírű, lenyűgöző szoprán, Placidó Domingo felfedezettje: Aida Garifullina. A magyar közönség elé Puccini, Verdi, Gounod, Bellini, Rossini legszebb áriáival lép majd.



Az est karmestere Pier Giorgo Morandi, aki a világ legkiválóbb operaházaiban vezényel rendszeresen. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar a szimfonikus nyitókoncerten érkezik, már hagyományosan, Héja Domonkos karmesterrel. Ősbemutatók és budapesti szabadtéri bemutatók A nyár egyik legizgalmasabb bemutatója, ami ősbemutató is egyben a Szente Vajk által színre álmodott Kőszívű – a Baradlay-legenda című musical, kiváló dallamokkal és művészekkel: Miklósa Erika, Polyák Lilla, Feke Pál, Szerednyey Béla, Náray Erika, Veréb Tamás, Ember Márk, Fehér Tibor, Gubik Petra, Kovács Gyopár, Katona Kinga, Nagy Sándor, Serbán Attila, Berettyán Sándor és Barabás Kiss Zoltán. Michael Kunze és Sylvester Levay két kiemelkedően népszerű musicalje az Elisabeth és a Mozart! is debütál Budapesten, kizárólag a Margitszigeten. Szintén Szente Vajk rendezi a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Margitszigeti Színház közös szabadtéri bemutatóját, az Elisabeth musicalt. A nagyszabású showban a Halál lép elő főszereplővé. Alakját a valódi Sisi által írt versek ihlették. A darabban Elisabeth alakját Polyák Lilla lenyűgöző érzékenységgel alakítja, így valódi csoda születik a színpadon. A további szereplők: Bori Réka, Orth Péter, Koltai-Nagy Balázs, Serbán Attila, Kovács Gyopár és Szemenyei János. A Mozart! musicalt, a Veszprémi Petőfi Színházzal közös szabadtéri bemutatót két alkalommal is élvezheti a közönség. A musical két kiváló szereposztással érkezik: Kádár Szabolcs János/Nikita Braga, Hirschl Laura, Horváth Dániel, Kardffy Aisha, Keresztes Gábor/Cservenák Vilmos, Szederjesi Teodóra/Füredi Nikolett, Keller Márton. Tolcsvay László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi Mária evangéliuma című rockoperáját 30 évvel ezelőtt mutatták be. Az előadás a zenés színpadok visszatérő sikerdarabja. Budapesten először a Margitszigeten kerül színre a parádés szereposztással színpadra vitt előadás, Juronics Tamás rendezésében. Főbb szerepekben: Füredi Nikolett, Kocsis Dénes, Feke Pál, Ódor Kristóf és Novák Péter. Az egykori Ghymes zenekar alapító tagja, a Kossuth-díjas Szarka Tamás Esthajnal című lemezbemutató koncertjét a szerző zenekara, a Parno Graszt együttessel közösen adja elő, eddig még sosem hallott dallamokkal, új zenei különlegességekkel, Reviczky Gábor színművész és Tóth Gabi sztárénekes közreműködésével. A 100 Tagú Cigányzenekar is a Margitsziget impozáns színpadán ünnepli megalakulásának 35 éves évfordulóját, melyet Berki László cigányprímás alapítónak szentel. A világhírű zenekar a koncerten fellépési lehetőséget ad idén a fiatal tehetségek számára, akik a Vajdaságból, Székelyföldről, Felvidékről és Kárpátaljáról érkeznek majd a színpadra. Jávori Ferenc Fegya a Budapest Klezmer Banddel érkezik életmű koncertjére, olyan kiváló vendégművészekkel, mint Molnár Piroska, Illényi Katica, Mikó István, Bíró Eszter és Kerényi Miklós Máté. Emellett a Margitszigeten tartja a Szent Efrém Férfikar a 20 éves grandiózus jubileumát, 400 fős kórussal, Viktor Solomon sztárvendéggel kísérve, valamint a Duna Karnevál Gála is érkezik, mely mesés látvánnyal bíró produkció, külföldi és hazai táncegyüttesek közel 300 művészének egyedülálló, közös műsora. Lenyűgöző balettelőadások A Béjárt Ballet kiemelt táncosának sajnálatos sérülése miatt a „Wien, Wien, nur du Allein” című koreográfia nem kerülhet színre. A Margitszigeti Színház hasonlóan kitűnő balett-társulatot keresett az előadás pótlására: a Maribori Balettegyüttest, akitől idén két karizmatikus darabot láthat a közönség a Margitszigeten. A Carmina Burana és a Tavaszi áldozat előadások Edward Clug, román koreográfus modern adaptációjában kerülnek bemutatásra, karizmatikus táncosok előadásában július 1-jén. Edward Clug a Maribori Szlovén Nemzeti Színház Balettegyüttes igazgatója a világ legnagyobb színházi fesztiváljain vesz részt a mesteri és kifejező eszköztárával készített koreográfiáival Franciaországtól Szingapúrig és rendszeresen dolgozik a bécsi, zürichi, stuttgarti Operaház felkérésére is. Zene, könnyedség, nyári kikapcsolódás A könnyűzene sztárjai szinte minden műfajban megcsillannak majd a nagy múltú deszkákon. A nagy visszatérők mellett, mint Fenyő Miklós, Dés László, Geszti Péter, Caramel, a Budapest Bár, idén bulihangulatot varázsol majd az Irie Maffia, a Magashegyi Underground, a Magna Cum Laude, a Cotton Club Singers is. A Pink Martini pedig 2022 nyarán, 3 év után újra felpezsdíti a közönséget a Margitszigeten. A Margitszigeti Színház 2022-ben is a nagy kihívásokra felkészülve, máshol nem látható produkciókat kínálva várja a közönséget az ország minden tájáról, valamint a határon túlról és más kontinensekről is. Színházunk invitálja a látogatóit Budapest szívébe, a Margitsziget páratlan természeti környezetében álló színházába: a margitszigeti nyári színházba, melynek csodás adottságai, mérete, a színházi hajójárata és kikötője, a kilátó- és kiállítótérként is működő műemlék Víztornya, közel 3000 fős nézőtere, impozáns otthont ad a művészeknek és a közönségnek egyaránt. Jegyvásárlás Margitszigeti Színház

