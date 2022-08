Ingyenes zarándokkoncert a Szent Efrém Férfikarral A Csepelen működő Budapesti Görögkatolikus Kórus férfi tagjai éppen 20 évvel ezelőtt, 2002. augusztusában adták első koncertjüket Szent Efrém Férfikar néven, Bubnó Tamás vezetésével. A Zempléni Művészeti napokon megvalósuló koncert egy két évtizede íródó sikertörténet első állomása volt: ez indította útjára Magyarország egyik legnépszerűbbé váló vokális együttesét. A Szent Efrém Férfikar 2022. augusztus 17-én a Zempléni Fesztiválon, gyökereikhez visszatérve, 14 órakor Filkeházán, 18 órakor pedig Mikóházán ad ingyenes koncerteket, a két helyszín között pedig együtt zarándokolnak a közönséggel. A 20 éves jubileumát ünneplő Szent Efrém Férfikar egyik legfontosabb koncertje 2022. augusztus 17-én lesz a Zempléni Fesztiválon, ahol, gyökereikhez visszatérve, Filkeházán és Mikóházán adnak koncerteket, a két helyszín között pedig együtt zarándokolnak a közönséggel, amennyiben ezt az időjárás is lehetővé teszi. A helyszínhez és a jubileumhoz méltóan az együttes visszanyúl ahhoz a repertoárhoz, amivel kezdeti sikereiket érték el: a görögkatolikus szakrális zene és a bizánci hagyomány énekei egyaránt elhangoznak a koncerteken, de az együttes egyéb fontos arcai – a magyar kortárszene, a klasszikus magyar férfikari mesterek, illetve a saját feldolgozások is megjelennek a repertoárban. Természetesen nagy hangsúlyt kap Boksay János Aranyszájú Szent János liturgiája, aminek felvétele mérföldkő volt a Szent Efrém Férfikar életében: ezzel helyezték el magukat és a kárpát-medencei bizánci vokális tradíciót is a világ szakrális zenei térképén, de nem maradhatnak el a nagy pravoszláv mesterek, Rachmaninov, Csajkovszkij, Rimszkij-Korszakov művei, illetve a Szent Efrém Férfikar védjegyévé váló saját feldolgozások sem a koncertről. A férfikar névadójáról, Szír Szent Efrémről (306-373) – akit már kortársai a Szentlélek hárfája megtisztelő címmel illettek – feljegyezték, hogy énekei, himnuszai sok embert vezettek vissza az „igaz útra”. A Szent Efrém Férfikar missziójának tekinti a kultúrák közötti párbeszéd kialakítását, így egyfajta béketeremtő szerepük van a Kelet és a Nyugat között, ugyanakkor nagy hangsúlyt helyeznek az európai kortárs zene új kompozícióinak megszólaltatására és a magyar férfikari hagyomány (Liszt, Bartók, Kodály) ápolására is. Tizennégy lemezük jelent meg, amelyek közül a Byzantine mosaics című albumot 2010-ben Supersonic-díjjal jutalmazták Luxemburgban, a Benedicamus Domino-t pedig Gramofon díjra jelölték. A Férfikar 2012-ben Pro Cultura Minoritatum Hungariae-díjat kapott a ruszin nemzetiségi kultúra ápolásáért, majd 2014-ben Magyar Örökség díjat vehetett át. Ugyanebben az évben Budapest Főváros Közgyűlése kimagasló kulturális és művészi tevékenységéért Budapest Márka díjat adományozott a Szent Efrém Férfikarnak. Időpont:

2022. augusztus 17.

14:00 Filkeháza

18:00 Mikóháza

