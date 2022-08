Jön a Szolnok napja 2022 rendezvénysorozat Húsz helyszínen több mint hatvan családi program, sport-, katonai és kulturális bemutató, kiállítás, koncert várja az érdeklődőket vasárnaptól hat napon át a Szolnok napja elnevezésű rendezvényen - közölte a helyi Aba-Novák Agóra Kulturális Központ az MTI-vel. A tájékoztatás szerint vasárnap kürtegyüttesek lépnek fel Szolnok utcáin, terein. Augusztus 31-én, szerdán zártkörű városi tanévnyitó ünnepség és sportcsarnokavató lesz a Szolnoki Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Technikum és Szakképző Iskolában.



Szeptember 1-jén, csütörtökön koszorúzásokat tartanak a szolnoki emlékhelyeken, majd önkéntes területvédelmi tartalékos katonák tesznek esküt a Hild János téren. A megyei levéltár fotókiállítást rendez a TISZApART Moziban, délután pedig az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban zártkörű díjátadó ünnepséget tartanak.



Szeptember 2-án, pénteken, több kiállítást is megnyitnak a városban: az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban, a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban, a Damjanich János Múzeumban, illetve a Szapáry úti TESZ Közösségi Házban. Délután kezdődik majd a XXV. Szolnoki Regionális Katonazenekari Fesztivál a Tiszai hajósok terén. A nap végén nem marad el a hagyományosnak számító mécsesúsztatás sem a Tisza Parkban a Zounok ispán szobornál a Rotary Klub Szolnok szervezésében.

Szeptember 3-án, szombaton, a Hild téren tartják a XV. Alföldi Mézesnap és Méhésztalálkozót. A Pelikán parkolóban az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár tart statikus bemutatót.



Egész napon át tart a XIX. Civil Kavalkád, délelőtt a vasútállomásra érkezik a Continental Railway Solution (CRS) luxuskocsikkal közlekedő ünnepi különvonata. A Pest - Szolnok vasútvonal üzembehelyezésének 175. évfordulója alkalmából a Nyugati pályaudvar és Szolnok között 424-es gőzmozdonnyal vontatott, a magyar korona másolatát szállító "Szent Jobb Ereklyeszállító" kocsival érkező nosztalgia különvonatot az MH 86. Helikopterbázis Légierő Zenekar és a MÁV-Kodály Kórus közreműködésével köszöntik.

A RepTár Szolnoki Repülőmúzeumban piknikezni várják az érdeklődőket számos érdekességgel. A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény is várja a látogatókat, a MÁV Járműjavítóban nyílt napot tartanak, az Aba-Novák Agóra és az Agóra Játszóház szabadtéri programokat tart.



Este, szintén a Hild János téren, fellép Takács Nikolas és jubileumi koncertet ad az Origo, Szolnok városának legrégebben működő zenekara.

Szeptember 4-én, vasárnap, megemlékezést tartanak a szolnoki vár török ostromának 470. évfordulójáról a TISZApART Moziban.

A részletes program az Aba-Novák Agóra web-, Facebook és Instagram oldalán is megtalálható. A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

