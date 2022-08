Nagyszabású gálakoncertet rendeznek a Margitszigeti Színházban A Csak tiszta forrásból című gálakoncerten Bartók Béla és Kodály Zoltán zenekari és énekkari kompozíciói, népdalfeldolgozásai hangzanak el, az eredeti népzenei forrásokkal együtt szeptember 3-án, szombaton 20 órakor a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A korábban Kocsis Zoltán által összeállított és az ő emléke előtt tisztelgő egyedülálló produkcióban Bartók és Kodály érintetlen népzenéje és a szimfonikus zenekarokra átültetett változata elevenedik majd meg Pál István Szalonna és Bandája, a Czifra Táncegyüttes, valamint a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara jóvoltából a Margitszigeti Színház színpadán - olvasható a színház MTI-hez hétfőn eljutatott közleményében. "Bartók Béla és Kodály Zoltán neve ma egyet jelent a kárpát medencei népzene felfedezésével. A népdal megmentésének ügyét mindketten életcéljuknak tekintették. A műsor címe, Bartók Béla Cantata Profana című művének a befejező gondolata is munkásságuk előtt tiszteleg. Bartók az ősi, érintetlen népzenét tartotta igazán tiszta forrásnak, amiben a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara is megmerítkezik majd ezen a koncerten" - idézte Fehér Jánost, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek művészeti vezetőjét a közlemény.



Mint írták a látványos, autentikus előadáson az eredeti népdalokat a Fölszállott a páva korábbi nyerteseitől, Csizmadia Annától, Kubinyi Júliától és Zsikó Zoltántól hallhatók, a szimfonikus változatok pedig Balga Gabriella és Palerdi András előadásában szólalnak meg. A rendezvény házigazdája Sebő Ferenc lesz.



Az est folyamán a közkedvelt Galántai táncok és Román népi táncok mellett felcsendülnek Bartók Erdélyi táncai, valamint Kocsis Zoltán hangszerelésében az Árva-madár, a Puciné és a Székely Lassú. A teljes összeállítás Kodály Kállai kettősével zárul. A rendezvény részletes programja a www.margitszigetszinhaz.hu oldalon érhető el. MTI [2022.08.29.]

