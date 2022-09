Liszt Jótékonysági Gálaestet tartanak vasárnap Liszt Ferenc művészete időtlen és magával ragadó. A Liszt Jótékonysági Gálaest megalkotója Polgár Éva zongoraművész és művésztársai olyan páratlan estére invitálják a közönséget, amelyben a liszti bravúra élvezete mellett a kultúra támogatására is van lehetőség. Az est zongoravirtuózai immár harmadik alkalommal töltik be szeptember 18-án 19 órai kezdettel a Pesti Vigadó pompás Dísztermét, ahol maga az est névadója, Liszt Ferenc is adott jótékonysági koncertet. Az ő szellemiségét és briliáns szóló és kétzongorás kompozícióit keltik életre Mocsári Károly Liszt Ferenc-díjas zonograművész; Kovács Gergely Junior Prima-díjas zongoraművész, a budapesti és Los Angeles-i Nemzetközi Liszt Versenyek díjazottja; Polgár Éva zongoraművésznő, az est házigadája egyben a Los Angeles-i Liszt Verseny társigazgatója; valamint Balázs Elemér és Varga Gergő Zoltán, a Los Angeles-i Liszt Verseny utazási ösztöndíj pályázatának nyertesei, a Zeneakadémia hallgatói.

Balázs Elemér és Varga Gergő Zoltán 2022. november 19-20-án vesz részt a Los Angeles-i megmérettetésen. Számtalan pályázó közül a magas rangú szakmai zsűri kettőjüket választotta ki Magyarország képviseletére a nemzetközi versenyen. Utazásuk finanszírozásához és eredményes szereplésükhöz most a közönség is hozzájárulhat a Liszt Jótékonysági Gálaestre megváltott koncertjegyeikkel.



Az ünnepélyes ösztöndíj átadóval egybekötött koncertet Mohai Gábor Kazinczy-díjas előadóművész vezeti. Az est Fővédnöke Dr. Rétvári Bence, Magyarország Kormánya Belügyminisztériumának miniszterhelyettese és parlamenti államtitkára.



A Liszt Jótékonysági Gálaest szervező házigazdáját, Polgár Évát 2022-ben a Hungary Foundation az Év Kulturális Nagykövete elismeréssel jutalmazta. Szólóestjei az Amerikai Egyesült Államokban és a Los Angeles-i Liszt Versenyhez valamint a budapesti Gálaesthez kötődő szervezői tevékenysége a zene erejével kötik össze az európai és amerikai kontinenst. Legyen részese az összefogásnak és koncerten való részvételével támogassa Ön is a fiatal magyar zongorista generáció nemzetközi sikereit!



A koncertre jegyek válthatók online a vigado.jegy.hu oldalon és a Pesti Vigadó jegyirodájában. [2022.09.15.]

