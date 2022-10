László Lili bizonyított, a Redőnyt mindenkinek látni kell, mert rólunk szól Gyakori színházba járóként mindig boldogság, ha olyan előadást nézhetek, ami hosszú hetekig, hónapokig megmarad bennem és olyan pluszt add, ami elgondolkodtat és uram-bocsá még a nem kevés hibáimra, hibáinkra is rámutat. Az Orlai Produkció által bemutatott Redőny című előadás pont ebbe a kategóriába tartozik. Külön öröm számomra, hogy magyar szerző műve aratott gyakorlatilag osztatlan elismerést azok körében, akik látták a darabot. Maros András darabja többek között az anya-lánya, anya-fia kapcsolatról éppúgy szól mint a magányról, vidéki létről, családról, boldogságkeresésről és arról, hogy a pénz önmagában semmit sem ér ha boldogtalan az ember.



Ujj Mészáros Károly 95 perces pergő rendezésében sokan magukra ismerhetnek vagy valamelyik ismerősükre, családtagjukra és a néző azt veszi észre, hogy minden egyes szereplőnek szorít, hogy megtalálja boldogságát és sikeres legyen az életben. Nagy dolog ez hiszen jelen pillanatban olyan világot élünk, amikor az emberek egy bizonyos része rohangál a pénz után, hanyagolja családját, nem figyel oda társára, szüleire. Pedig a llegfontosabb dolog az, hogy jól érezzük magunkat az életben és szeretteink, barátaink körében. A pénz nem minden, jó ha van, de attól még önmagában nem leszünk boldogok! Persze ennél sokkal többről szól ez a mű és aligha túlzás azt kijelenteni, hogy talán az egyik legjobb előadás, ami jelen pillanatban fut a magyar színházi életben.



Ehhez persze nagyban hozzájárulnak a színészek is. Schruff Milán, Lass Bea, Pataki Ferenc és a fiatal Rohonyi Barnabás is megérdemli a dícséretet, nem lehet belekötni játékukba. Én most mégis egy olyan fiatal színésznőt emelnék ki akit eddig nem halmoztak el drámai szerepekkel és nem mutathatta meg mélyebben azt, hogy milyen sok van benne.



László Liliről van szó, aki maga is édesanya. Talán ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy tökéletesen átérezte a darab jelentőségét és mélységét. Lili nagyon csinos hölgy, talán éppen ez az oka, hogy eddig főleg olyan szerepeket kapott, amiben a nőiessége lett kiemelve, de ezzel be is lett skatulyázva és nem derülhetett ki, hogy benne sokkal de sokkal több van.



Nem dicsekvés, de e sorok írója meglátta a színésznőben rejlő lehetőségeket és ezt többször is elmondta Orlai Tibor producernek. Mindenesetre Lili bizonyított ország-világnak, hogy bármilyen drámai szerepet is el tud játszani ha megkapja a lehetőséget! Bízom benne, hogy sokszor meg fogja kapni, megérdemli!



Persze nem csak a Redőnyből áll az Orlai Produkció idei évadja, amire kedvezményes bérletet is lehet váltani igen vonzó áron.



Több mint 25 előadásból áll a repertoár és a Belvárosi színház és vidéki vendégjátékok mellett többek között Hatszín Teátrumban, az Óbudai Művelődési Központban, a Jurányi Házban is futnak a darabok. A nézői igények miatt újra látható Kern András legendás előadásában a Kellékes, Hernádi Judit és Gálffi László a Love Lettersben fogja romantikus állapotba hozni a nézőket, Molnár Piroska, László Lili és Rohonyi Barnabás a nagyszülők-unoka viszonyt fogja bemutatni a Jaj, Nagyiban, sok humorral de elgondolkodtató módon. Novemberben pedig egy vérbeli komédiát mutat be az Orlai produkció, Tok-Tok avagy hogy pattog a kocka az előadás címe.

De ezek csak a bemutatók, a többi futó darabokat is érdemes megnézni.



Simonyi András Fotó: Takács Attila [2022.10.08.]

