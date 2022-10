Kiderült kiket visz az X-Faktor élő showjába ByeAlex és Gáspár Laci Szombat este eldőlt, hogy ByeAlex az Isky & Szkym formációval és Solyom Bernivel, Gáspár Laci pedig Mihályfi Lucával és Serbán Szebasztiánnal indul az élő showba. Ám velük még nem teljes a mentorok mezőnye, ezért vasárnap ByeAlex és Gáspár Laci csapatához is csatlakozik majd egy-egy versenyző. Őket viszi magával Gáspár Laci az Élő show-ba A mentorok ezúttal két versenyzőnek biztosíthattak helyet az Élő show színpadán, akik döntésüknek köszönhetően egyenes ágon jutottak tovább. Nézd meg, kiket választott csapatába Gáspár Laci! Őket bízta mentortársaira Gáspár Laci A mentoroknak ezúttal két versenyzőről le kellett mondaniuk, akiknek sorsáról ezt követően már nem ők, hanem mentortársaik döntenek. Nézd meg, kik kaptak egy második esélyt Gáspár Laci csapatából! Tőlük búcsúzott Gáspár Laci a Mentorházban A mentoroknak ezúttal is meg kellett hozniuk a nehéz döntést és két versenyzőjüket egy lépéssel a cél előtt küldték haza. Nézd meg, kiktől búcsúzott Gáspár Laci az Élő show előtt! Őket viszi magával ByeAlex az Élő show-ba A mentorok ezúttal két versenyzőnek biztosíthattak helyet az Élő show színpadán, akik döntésüknek köszönhetően egyenes ágon jutottak tovább. Nézd meg, kiket választott csapatába ByeAlex! Őket bízta mentortársaira ByeAlex A mentoroknak ezúttal két versenyzőről le kellett mondaniuk, akiknek sorsáról ezt követően már nem ők, hanem mentortársaik döntenek. Nézd meg, kik kaptak egy második esélyt ByeAlex csapatából! Tőlük búcsúzott ByeAlex a Mentorházban A mentoroknak ezúttal is meg kellett hozniuk a nehéz döntést és két versenyzőjüket egy lépéssel a cél előtt küldték haza. Nézd meg, kiktől búcsúzott ByeAlex az Élő show előtt! [2022.10.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hitel ajánlat pénzt az egyének szolgáltatás [2022.10.15.]

kínálnak hiteleket között különösen szolgáltatás [2022.10.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu