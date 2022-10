Tizenhárom ország előadója lép fel a szerdán kezdődő budapesti zenei fesztiválon Tizenhárom ország harmincegy előadója várja az érdeklődőket szerdától péntekig a Budapest Showcase Hub (BUSH) zenei fesztiválon, amelynek koncertjeit a Magyar Zene Házában, a Központban, a Toldi Klubban, a Három Hollóban, a Gödör Klubban és a Rumbach utcai zsinagógában tartják. A programot szerdán Ivan Dorn ukrán énekes-dalszerző koncertje nyitja a Magyar Zene Házában, a három nap alatt fellép mások mellett az észt Daniel Levi, a lett Alejason, a szlovák poszt-punk 52 Hertz Whale zenekar és a román Sofia Zadar is - közölték a szervezők az MTI-vel. A rendezvénysorozat az előadók mellett a zenészeket és menedzsmentet is igyekszik összehozni, ezért a Fészek Művészklubban konferenciát szerveznek a programhoz kapcsolódva. A rendezvényen részt vesz mások mellett Claudio Lillo, a CAA amerikai tehetségkutató ügynökség képviselője, Francois Audigier, az Europavox zenei projekt képviseletében, Charlie Philips, az International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) nemzetközi zeneipari szervezet vezetője és Ivan Ivanov, a TuneCore for Eastern Europe kiadó vezetője is.



A részletes programról és a regisztrációs lehetőségekről a rendezvény honlapján lehet tájékozódni.

MTI [2022.10.19.]

