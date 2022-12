Hatodjára tüntették ki a felelősségteljes férfiakat a Gránit Oroszlán Példakép Díjakkal Exkluzív díjkiosztó gálán osztotta ki a Férfiak Klubja a Gránit Oroszlán Példakép Díjakat November 19-én tartják a Férfiak Világnapját, mely alkalomból a Férfiak Klubja Társadalmi Szervezet átadta a Gránit Oroszlán Példakép Díjakat a 2022-es év férfi példaképeinek. A díjjal 2017 óta, immár hatodik alkalommal emelte ki a Gránit Oroszlán Példakép Testület 5 kategóriában a három-három férfit. Kitüntették a családért és a közösségért elkötelezett férfiakat apa, férfi pedagógus, mester, felelős üzletember és közéleti kategóriákban. A korábbi díjazottak között olyan példamutató személyiségek vannak, mint Dolhai Attila, Imre Géza, Kassai Lajos, Lackfi János, Tóth Zoltán vagy Várkonyi Attila. Ebben az évben a kimagasló eredménnyel rendelkező tizenöt férfi között olyan ismert személyek is felsorakoznak mint Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója és dr. Kiss Gergely, háromszoros olimpia bajnok vízilabdázó. A Eiffel Műhelyházban tartott Díjátadó Gála fővédnöke Csák János, kultúráért és innovációért felelős miniszter. Részt vettek az öt kategória idei díjazottjai, a Gránit Oroszlán Példakép Testület tagjai, a média képviselői, a korábbi évek kiemeltjei, illetve közel háromszáz meghívott vendég. A nívós és egyben meghitt gálaünnepségen olyan férfiakat tüntettek ki, akik a jövő generáció útjait egyengetik, akik élen járnak az értékek megőrzésében, példamutatásban, nevelésben. A Díjátadó Gála színvonalát a Gájer Bálint és Dombóvári István meglepetés sztárvendégek emelték, a műsorvezető Gundel Takács Gábor volt. A Gránit Oroszlán Példakép Testület idén is titkos szavazással választotta ki a beérkezett jelölésekből minden kategóriában a három-három díjazottat. A Gránit Oroszlán Példakép Testület tagjai a korábban díjazott példaképek közül kerülnek ki, ők hitelesítik az újonnan díjazottakat. A kezdeti zsűri női tagjaiból létrehozták a Testület női tagozatát, amely évente különdíjat oszt, és kizárólag tiszteletbeli úton növekszik. A Gránit Oroszlán Példakép Díj Apa kategória a férfias minta átadásának fontosságára, a minőségi apa-gyermek idő pótolhatatlanságára, az apa nélkülözhetetlenségére hívja fel a figyelmet. Az Apa kategória díjazottjai ebben az évben Pintér Endre, Tóth János és Vass András. A Gránit Oroszlán Példakép Díj Férfi pedagógus kategória a férfi pedagógusi példaképek fontosságára, a társadalmi felelősségük jelentőségére, a pálya presztízsének növelésére hívja fel a figyelmet. A Férfi pedagógus kategória díjazottjai 2022-ben Berta Tamás, Deák György Lajos és Pertis Szabolcs. A Gránit Oroszlán Példakép Díj Mester kategóriája olyan mindennapi hősöket - edzőket, ifjúsági vezetőket, oktatókat, vagy más, értékformáló területen tevékenykedőket - díjaz, akik a szakmai munkán túl életükkel, emberségükkel, élethez való hozzáállásukkal állítanak példát gyermekeink elé. A Mester kategória díjazottjai idén Gergely István Tiszti, Mészáros Richárd és Veress József. A Gránit Oroszlán Példakép Díj Közéleti kategóriája a közéleti példaképek óriási felelősségét hivatott jelezni. Mint ismert közéleti személyiségek - írók, művészek, sportolók vagy egyéb értékformáló területen tevékenykedők - folyamatosan a figyelem középpontjában állnak, így példamutatásuk a közösség számára meghatározó. A Közéleti kategória díjazottjai 2022-ben dr. Kiss Gergely, Ókovács Szilveszter és Prof. Dr. Varga Zoltán. A Gránit Oroszlán Példakép Díj Felelős üzletember kategória olyan vállalkozókat, cégvezetőket, menedzsereket, üzletembereket ismer el, akik felismerik a saját érdekeiken túlmutató társadalmi felelősségüket is. Ezt a felelősséget nem pusztán szavakkal, hanem kézzelfogható tettekkel is igazolják. A Felelős üzletember kategória díjazottjai idén Barabás Árpád, Hajós István és Horváth László. [2022.12.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.12.06.]

magán kölcsön ajánlat (Email: mariakovac szolgáltatás [2022.12.03.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu