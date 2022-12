Digitális fejlesztések kezdődnek a Zeneakadémián Átfogó informatikai fejlesztés indul a Zeneakadémián az uniós helyreállítási alap támogatásával, több mint 1,2 milliárd forintból - közölte a a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szerdán az MTI-vel. Sikeresen pályázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) az Európai Unió által létrehozott Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility, RRF) részeként, a magyar kormány által a felsőoktatási szektor szereplőinek meghirdetett, Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális és készségfejlesztése című felhívásra. Mintegy 1,25 milliárd forintot (ebből csaknem 1 milliárd forint uniós forrás) nyert el az intézmény - hangsúlyozták a közleményben.

Mint írták, A gyakorlati képzés digitális fejlesztése Liszt Zeneakadémiáján című projekt célja a felsőfokú zeneművészeti képzésekhez kapcsolódó táv- és hibrid oktatás speciális igényeit kiszolgáló eszközök beszerzése, az oktatók, hallgatók, munkatársak IT-eszközökkel történő ellátása, innovatív saját fejlesztésű digitális programok széles körű beemelése az oktatásba, a pedagógusképzés és felnőttképzés modernizálása. A célok között szerepel továbbá egy internetes oktatási platorm (Online Education Centre) létrehozása, amely a zeneművészeti és zenepedagógiai oktatást szolgálja ki, valamint elérhetővé teszi az új, innovatív fejlesztések eredményeit. A projekt keretében bővítik az elérési lehetőségeket a koncerttevékenységhez kapcsolódó stúdiótechnika modernizálásával és egy online koncertközpont létrehozásával, valamint fejlesztik az oktatók, hallgatók és dolgozók digitális készségeit is - áll a közleményben.

A tájékoztató szerint a támogatási szerződés aláírását követően megkezdődtek az infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges beszerzések előkészületei, valamint a projekt képzési és tartalmi elemeinek megvalósítása.



Ezek közé tartozik többek közt a nemzetközi szakmai körökben nagy elismerést kivívott Move mi Music online szolfézs tananyag továbbfejlesztése, amelynek eredményeként a program a magyar és az angol nyelv mellett portugálul, spanyolul, olaszul, franciául és kínaiul lesz elérhető. Az ének-zene tanárok munkáját további funkcióbővítések is segítik majd - olvasható a közleményben.



Ugyancsak elindult az Zeneakadémia Kodály Intézetének új, innovatív, angol nyelvű nemzetközi felnőttképzési és vizsgaprogramjához (International Kodály Musicianship Certificate Programme) kapcsolódó tananyagfejlesztések előkészítése, és ábrás védjegyének nemzetközi lajstromoztatása is - összegez a közlemény. MTI [2022.12.24.]

