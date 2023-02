Közös turnén érkezik a Hate és a Batushka Sikeres Észak-amerikai turnéja után ismét Európát zarándokolja végig sötét zenei miséivel Lengyelország okkult metal párosa, a Batushka és a Hate. Budapesten március 2-án lépnek fel a Barba Negrában, a Summoner’s Circle és a Paradise in Flames kíséretében. A Lengyelországban indult Batushka zenekar mára igazán bizarr látványossággá vált. Fellépéseik mindenkire nagy hatással vannak, hiszen nem csak egyszerű black metal koncertekről van szó, hanem igazi, színpadias „fekete liturgiáról”. Maga a cirill betűkkel is használt zenekari név (БАТЮШКА, ejtsd: bátyuska) is a keleti keresztény vallásra utal, hiszen az apát is jelentő kifejezés egyben az ortodox egyház papjainak megszólítása. A szintén lengyel Hate blackened death metal zenét szállít, amelyekben a blaszfémia keveredik ősi szláv mondák történeteivel. A több mint 30 éve alakult banda nótái élőben érvényesülnek igazán, és az elmúlt években az is kiderült, a hogy a közönség remekül fogadja a Hate és a Batushka párosát a közös turnékon. A lengyeleket ezúttal egy doom, death, black és progresszív metal elemeket ötvöző amerikai csapat, a Summoner’s Circle, és egy brazil black metal banda, a Paradise in Flames kíséri el Budapestre, ahol március 2-án játszanak a Barba Negra Blue Stage-en. a Concerto Music bemutatja: European Pilgrimage 2023

2023. március 2., csütörtök 18 óra

Budapest, Barba Negra Blue Stage

Batushka, Hate, Summoner’s Circle, Paradise in Flames koncertek

Belépő: elővételben 6900 Ft, a koncert napján 7900 Ft

[2023.02.19.]