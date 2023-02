Teltházas koncerttel indul az Esti Kornél tavaszi turnéja Február 25-én Debrecenben startol az egyre népszerűbb alternatív rock banda tavaszi turnéja. A koncert teltházas, a többi turnéállomásra még vannak jegyek. Az Esti Kornél „Nyitva hagytam” lemezbemutató klubturnéja után február elején igazi best of műsorral folytatja a koncertezést. Esti Kornél - Akvárium 2022. képekben - klikk a fotóra

Idén a legnagyobb Esti Kornél koncert a Budapest Parkban lesz, július 6-án. Több, mint másfél óra felszabadult zúzás, együtt üvöltés és elérzékenyülés a zenekar legmeghatározóbb dalaira.

Jegyek



A fesztiválok sem maradnak Esti Kornél nélkül, az Alterába Fesztiválon, a Művészetek Völgyében és a Fishing on Orfűn már biztos ott lesz a zenekar.



Helyszínek és dátumok ITT. [2023.02.19.] Megosztom: