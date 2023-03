Kapcsolatok • Stúdió 11 60 éves a Studio 11 zenekar A zenekar fennállásának 60. évfordulóját ezen az estén Koós Réka, Szőke Nikoletta, Király Viktor, Vastag Tamás és Csonka András társaságában ünnepli egy olyan produkcióval, amely amellett, hogy átfogja múltuk sokrétűségét, a jelennek szól, és a jövőbe mutat. Egyszerű a magyarázat a Stúdió 11 zenekar nevére: jellemzően tizenegyen alkották, és stúdiózenélésre volt hivatott. Az már cseppet sem magától értetődő, hogy 60 éven át képes volt nem csak fennmaradni, de maradandót alkotni a hazai könnyűzenei életben. Indokolt az ünneplés. A jelenleg 12 taggal működő ensemble négy kiváló énekes szólistával, Koós Rékával, Szőke Nikolettával, Király Viktorral és Vastag Tamással szólaltatja meg elmaradhatatlan és védjeggyé vált darabjait, illetve egy sor meglepetésszámba menő csemegét. A Studio 11 zenekar 1963-ban Zsoldos Imre és Dobsa Sándor vezetésével alakult a Magyar Rádió égisze alatt. Hatvanéves történetük során meghatározó szereplői voltak a magyar könnyűzene fejlődésének. Tagjai mindig is magas szinten képzett muzsikusok, egyúttal kiemelkedő szólisták voltak, akik rendszeres szereplői a hazai és a nemzetközi jazzéletnek. A több évtizedes művészi tevékenység eredménye tengernyi hanghordozón, televízió- és rádiófelvételen hallható, látható. Szécsi Pál, Máté Péter, Cserháti Zsuzsa, Hofi Géza, Kovács Kati – csak néhány név a legendák közül, akikkel az együttes felvételeket készített. Sokan még „élőben” kísérhették figyelemmel a fekete-fehér tévék képernyőin a Táncdalfesztiválok évadait vagy rádióikon keresztül a Tessék választani! slágerbemutatóit, később pedig a Made in Hungary produkciókat. Az eMeRTon Díjátadó gálákon szintén a Stúdió 11 kísért. Sőt még űrhajót is reptettek! A jelenleg művészeti társulatként működő Stúdió 11 Ensemble a legkülönbözőbb összeállításokban ölt formát; a jazz és a könnyűzene valamennyi stílusában szabadon alkot. 2010-ben Jaco Pastorius emléke előtt tisztelegtek Peter Erskine és Victor Bailey társaságában egy emlékezetes koncerten a Müpában. Ezen az estén Csonka András segít fellapozni ezt a hatalmas hangzó emlékkönyvet, melynek még számos üres lapja kínálja magát a következő hatvan évre. Rátonyi Róbert – zongora, Barbinek Gábor – harsona, Boegán Péter – dob, Csejtei Ákos – tenor- és szopránszaxofon, fuvola, Csizmadia Dávid – trombita, szárnykürt, Gátos Iván – szintetizátor, Kalmus Pál – bariton-, alt és szopránszaxofon, basszusklarinét, Magyar Ferenc – trombita, szárnykürt, Nagy Balázs – alt- és szopránszaxofon, klarinét, Takács Donát – basszusgitár, Tóth Gyula – gitár, Zsoldos Dániel – ütőhangszerek Vendég: Koós Réka, Szőke Nikoletta, Király Viktor, Vastag Tamás – ének

Műsorvezető: Csonka András Jazzműhely Studio 11 – 60 év 2023. május 27., szombat, 20.00 Fesztivál Színház

Jegyvásárlás [2023.03.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hirdetés leírása szolgáltatás [2023.03.29.]

gazda szolgáltatás [2023.03.24.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu