Ezer család énekel címmel családi napot rendeztek a Millenárison Ezer család énekel - Anyák napja a Ringatóval címmel rendeztek családi napot vasárnap a Millenáris Fogadóban, ahol egyebek között bemutatták a Ringató Kiadó új kötetét, és díjakat adtak át. Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a program fővédnöke köszönetét fejezte ki azért, hogy sokan eljöttek a rendezvényre anyák napján. "Ez is a Ringató erejét mutatja, hogy milyen fantasztikus dolog együtt lenni, együtt énekelni, együtt átélni a zene örömét" - mondta. A Ringató zenei nevelési módszer, kisgyermekeknek és szüleiknek szóló énekes-játékos foglalkozás formájában.

Hornung Ágnes úgy fogalmazott: a család a nemzet egysége, fontos, hogy ezt az egységet erősítsük nap mint nap. "Kérem, hogy önök is erősítsék egymásban ezt az erőt és ezt a közösséget, amely itt ma is összegyűlt május első vasárnapján" - mondta köszöntő beszédében, azt kívánva a résztvevőknek, hogy érezzék jól magukat, éljék át a Ringató-élményt, majd sok boldogságot kívánt az édesanyáknak.



Gróh Ilona zenepedagógus, a Ringató alapítója elmondta: a családi napra a Ringató foglalkozásvezetői közül csaknem százan eljöttek, hogy együtt énekeljenek és játsszanak a családokkal. Érkeztek foglalkozásvezetők Magyarországról és a határon túlról, a Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is. A rendezvény vendége Gryllus Vilmos előadóművész, Eredics Dávid, a Söndörgő együttes alapítótagja pedig több hangszeren is közreműködik a koncerten - tette hozzá.



Rigó Pál Zsófia, a szerbiai Magyar Nemzeti Tanács alelnöke arról beszélt, mit jelent a határon túli magyar közösségnek az, hogy náluk is van Ringató-foglalkozás, és köszönetet mondott azért, hogy a vajdasági magyar családok is részesei lehetnek a Ringató-közösségnek.



Elmondta: jelenleg 26 vajdasági településen 6 foglalkozásvezetővel 87 foglalkozás valósul meg havonta, mintegy 230 család állandó részvételével.

A Ringató-foglalkozások önmagukban is páratlan értéket képviselnek és ezek az értékek a határon túli területeken hatványra emelkednek - mondta, hozzátéve: a nemzeti kisebbségben élőknek ezek a kisgyermekes foglalkozások különösen fontos kapcsot jelentenek.

Segítik őket abban, hogy a gyerekeiknek a kulturális hagyatékot élő értékként adhassák át, és abban, hogy "erősítsük bennük a magyar nemzeti közösség egészéhez tartozás érzését is" - mondta.



Király Nóra, a rendezvényt támogató Fiatal Családosok Klubjának alapítója köszönetet mondott a Ringatónak a több éve tartó együttműködésért. Hangsúlyozta, bízik abban -, hogy a jövőben is együtt tudnak majd működni azért, hogy családoknak örömet, boldogságot okozzanak és a mindennapjaikat egy kicsit szebbé tegyék.

Az eseményen interaktív gyerekkoncerttel, gyerektáncházzal, könyvvásárral és a Borsi mesék sorozat új kötetének bemutatójával várták a családokat, és először adták át a sokéves zenepedagógiai munkáért járó család és művészet Ringató-díjat.

A Ringató Kiadó új könyve, Gáll Viktória Emese munkája a Borsi mesék sorozatban jelent meg A koboz, a cimbalom, a tilinkó és a citera alcímmel. A kötetben a gyerekek mesékbe szőve, Szert-Szabó Dorottya illusztrációi segítségével ismerkedhetnek a hangszerekkel. Nagyobb óvodásoknak, kisiskolásoknak szánják a mesekönyvet, amely éneklésre, zenehallgatásra is lehetőséget ad. A könyvhöz, amely a dalok kottáját is tartalmazza, az interneten megtalálható dalanyag tartozik.



A Ringató Alapítvány megalapította a család és művészet Ringató-díjat, amelyet idén először kaphattak meg Kodály Zoltán szellemi örökségének átadásáért végzett magas színvonalú munkájukért zenepedagógusok, művészek, a Ringató foglalkozásvezetői. MTI [2023.05.08.]

