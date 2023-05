Jön a Denagyvilág Fesztivál 2023 Dzsessz, nép- és világzene, egyházi zene, irodalmi és társművészeti programok várják a látogatókat a Denagyvilág Fesztiválon, amelyet július 7-től 9-ig első alkalommal rendeznek meg Szigetmonostoron. A rendezvény számos zenész, alkotó és szakmabéli összefogásával valósul meg a Szentendrei-sziget legdélibb településén, nem messze a fővárostól - közölték a szervezők az MTI-vel. Mint írták, a Denagyvilág Fesztivál létrehozásában kiemelkedő szerepet játszott az itt élő, számos ismert formációban játszó zenész, Varga Kornél, aki zenészek, technikusok, színpadmesterek, grafikusok, fotósok és több más önkéntes közreműködésével hívta életre a rendezvényt.



A nagyszínpadon fellép Szabó Balázs Bandája, a Góbé Zenekar, a Babcsán Projekt, a Cimbaliband, a Zajnal és a Times New Roman. A Régi-módi Jazz udvarban Szirtes Edina Mókus és Nagy János, Várallyay Petra és Bolyki Sára, a Borbély Műhely, a Kodály Spicy Jazz, Kovács Linda és Szesztay Dávid játszik, a Panoráma Színházban pedig stand-up és irodalmi műsorok, felolvasóestek várják az érdeklődőket Lackfi János, Mészáros András, Lakos Fanni és Kakasy Dóra részvételével.



A Denagyvilágon számos helyi, szigeti és a Dunakanyarban alkotó képző- és iparművész lesz jelen. A helyszíneket Szigetmonostor öt különböző pontján alakítják ki, a látogatókat helyi főzőcsapatok látják vendégül.

A Gyerekliget a Madárbarát Parkban délelőttönként ringató foglalkozásokkal, bibliaórával, kincskereséssel, kézműves és sportos foglalkozásokkal várja a kisebbeket, délután ugyanitt koncertet ad a Klárisok és a Kiskalász, ezt moldvai családi táncház követi a Csürrentő zenekarral. A református templomban barokk áriák és Palestrina zenéje várja az elmélyülésre, elvonulásra vágyókat, a Toporgó Folkkocsmában pedig népzenekarok húzzák a talpalávalót.



A tervek szerint a következő években a sziget többi települése is csatlakozna a rendezvényhez, amely idővel a Dunakanyar kiemelkedő összművészeti fesztiváljává válna.

A közlemény kitér arra, hogy Szigetmonostor bicikliúttal és számos kijelölt turistaútvonallal teszi könnyebbé a látogatóknak, hogy feltérképezzék a falut és az egész Szentendrei-szigetet. A településnek Horányban kijelölt dunaparti strandja van, amely szabadon látogatható.

Néhány helyszín belépőjegy vásárlásával látogatható - ilyen a nagyszínpad, a Régi-Módi Jazz udvar és a Panoráma Irodalmi színpad -, a többi program ingyenes.



Bővebb információ a Denagyvilág weboldalán: https://denagyvilag.hu/ MTI [2023.05.13.]

