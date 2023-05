Zenével és tánccal telik meg a pünkösdi hétvégén a Fonó A pünkösdi hétvégén a Fonóban moldvai, vonós és bolgár táncház, Django Reinhardt világa, valamint egy különleges világhírű indiai vendégelőadó, Parvathy Baul előadása várja az érdeklődőket - tájékoztatták a szervezők az MTI-t kedden. Közleményükben kiemelik, hogy péntek este a Fonó mindhárom helyisége zenével és tánccal telik meg: a Nagyteremben a Berka együttes moldvai táncházat muzsikál, az Előtérben a Zagyva Banda a vonós táncokhoz húzza a talpalávalót, míg a Pajtában a Martenica bolgár táncháza várja az érdeklődőket. A Martenica zenekar a rendkívül gazdag bolgár népzene és néptánc világába kínál betekintést, a ritmusok sokszínűsége találkozik a dallamok keleties hangzásával, amelyet a Balkán legjellemzőbb népi hangszerein szólaltatnak meg. Az Előtérben a Berka együttes hagyományos kétheti moldvai táncháza is várja az érdeklődőket, akikhez a Zagyva Banda csatlakozik vonós zenekarként - áll a Fonó közleményében. Szombaton a francia manouche swing kiváló hazai képviselője, a Canarro ad közös koncertet a harmonikás-dalszerző Maszkurával. Bíró Szabolcs Maszkura és a Canarro zenekar szívesen dolgozik együtt, legutóbbi közös lemezüket Fonogram-díjra jelölték. A közönség szombat este a Fonóban egyszerre két koncerten vehet részt: a közös dalok mellett Maszkura és a Canarro is ízelítőt ad saját világából, vendégként pedig közreműködik Caussanel Izabella énekesnő, az Ephemere duó alapítója.



Vasárnap az indiai Bengáliában élő bául hagyomány világhírű gyakorlója, Parvathy Baul előadóművész, mesemondó, festő és tanító lép a Fonó színpadára. Az előadóművész a bengáli néphagyományban gyökerező, de azon túlmutató spirituális út, a bául hagyomány megtestesítője, idén tavasszal az Eugenio Barba által alapított ISTA (Nemzetközi Színházantopológiai Iskola) vendégtanáraként érkezik Magyarországra. Parvathy Baul 2019 februárjában az indiai kormánytól Sangeet Natak Akademi-díjat kapott, ami a legmagasabb indiai elismerés, amelyet gyakorló művészek kapnak - teszik hozzá a szervezők. MTI [2023.05.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.05.23.]

gazda szolgáltatás [2023.05.22.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu