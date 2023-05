Június 4-től indul a rangos zenei verseny Mosonmagyaróváron Csaknem hatvan fiatal hegedűművész részvételével rendezik meg a XIV. Flesch Károly Nemzetközi Hegedűversenyt június 4. és 11. között Mosonmagyaróváron, a Flesch Központban. Az öt évente megrendezett zenei verseny idén névadója, Flesch Károly hegedűművész és pedagógus születésének 150. évfordulója előtt is tiszteleg - közölték az MTI-vel a szervezők. Tájékoztatásuk szerint a február 1-jei határidőig rekordközeli nevezés érkezett be, nemcsak Európából, hanem európai tanulmányaikat végző vagy már legalább két éve itt élő távol-keleti, amerikai és ausztrál fiatalok részéről is. Így 25 ország fiataljai mérhetik össze tudásukat a 9500 euró összdíjazásért.



A Fejes Józsefné Zenei Alapítvány és Mosonmagyaróvár önkormányzata által meghirdetett hegedűversenyt élőben és ingyenesen lehet követni a Flesch Központban, a gálahangverseny azonban regisztrációhoz kötött.

A június 4-i nyitókoncerten Haydn-, Mozart- és Britten-művek csendülnek fel a Győri Egyetemi Zenekar tolmácsolásában, Julia Turnovsky közreműködésével; vezényel Ménesi Gergely.



Az elődöntő programja június 7-ig tart, másnap a középdöntősöket hallgathatja meg a közönség. A június 9-i versenyszüneti napon a résztvevők ellátogatnak Flesch Károly síremlékéhez az izraelita temetőbe, majd szülőházához, utána pedig a zsűri által vezetett mesterkurzusokon, tematikus előadáson vehetnek részt.

Június 10-én következik a döntő a Savaria Szimfonikus Zenekar közreműködésével, majd 11-én nagyszabású gálaműsorral zárják az ünnepi évfordulót.

A zárókoncerten közreműködnek a verseny díjazottjai, akiket szintén a Savaria Szimfonikus Zenekar kísér majd. Az esten Kovács László vezényel, a koncertet élőben közvetíti a Bartók Rádió.



Mint a szervezők kiemelik, a hegedűverseny nemzetközi zsűrijében világhírű zenészek szerepelnek.

A grémium elnöke Ábrahám Márta hegedűművész, Bach-kutató, az Ábrahám Consort koncertmestere és művészeti vezetője, a Zeneakadémia tanára; mellette helyet kapott Szilvay Réka Finnországban élő hegedűművész, a Sibelius Akadémia hegedű tanszékének professzora; Hagai Saham izraeli hegedűművész; Kirill Troussov német hegedűművész, a Hong Kong International Young Musicians Competition elnöke és művészeti igazgatója; valamint Horváth Balázs zeneszerző, karmester, a Zeneakadémia adjunktusa, aki az idei versenyen kötelezően játszandó, kortárs darabot komponálta - áll a közleményben.

