Szandinak a fény kell! Vadonatúj videoklippel rukkolt elő az énekesnő, s nem is akármilyen dalt dolgoztak fel férjével, Bogdán Csabával. Az egyik kedvencüket... A Holding Out For A Hero című dal eredetileg egy 1985-ös Bonny Tyler dal, amelynek feldolgozásával már olyan sokan próbálkoztak, legutóbb Adam Lambert legújabb 2023-as "High Drama" albumán.



Hazánkban most Szandi porolta le a giga-slágert és úgy gondolták férjével Bogdán Csabával, hogy nem angol nyelven, hanem magyarul kerül a nagyközönség elé. Szandi hangja zseniális, a magyar szöveg pedig nagyon ütősre sikerült, amiért Orbán Tamás felel, akiről köztudott, hogy a popszakba színe-javának -s köztük Szandinak is - írt már slágereket.



A dalból videoklip is készült, amely már megtekinthető a legnagyobb videomegosztó portálon és itt a ZENE.HU oldalán is.



Szandi: Nekem csak fény kell

Szerzők: Jim Steinman, Dean Pitchford

Magyar szöveg: Orbán Tamás

Hangszerelés - Gitár - Mix: Bogdán Csaba

TBT Stúdió 2023

Operatőr: Sramek Nándor és Dr Harza Tamás

Rendező: Szandi és Sramek Nándor

Smink, haj: Dénes Nóra [2023.08.04.]