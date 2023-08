ByeAlex és a Slepp a Budapest Arénában lép fel - jegyek itt A koncertre 2024-ben kerül sor. ByeAlex és a Slepp hazánk egyik legnépszerűbb zenekara, amely a legtöbb fesztivál nagyszínpadát is meghódította és többször kellett kitennie a „telt ház-táblát” még a legnagyobb szabadtéri helyszíneken is. Nem kell felsorolunk azt a rengeteg slágert, amellyel csak az elmúlt pár évben ostromolta a digitális és rádiós listákat, hiszen mindenki ismeri őket.



Most pedig a ByeAlex és a Slepp 2024. február 3-án végre beveszi a Budapest Aréna színpadát is.



[2023.08.09.]