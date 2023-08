2023. Sziget. Utolsó. Nap.

Billie Eilish, a girl in red és Dzsúdló („and friends”) robbantották fel a nagyszínpadot kedden a legnagyobb hazai zenei fesztiválon.

Ez volt az a nap a Sziget Fesztivál életében, amelyet eltoltak-átidőzítettek-újraterveztek Billie Eilish kedvéért, az idén 22-ik életévét betöltő világsztáréért, aki annyira következetesen, tudatosan (konokul) betartja az önmaga és menedzsmentje/családja által megszabott pihenőidejét a koncertjei között, hogy nem volt az a Sziget-menedzsment, aki rá tudta volna venni egy hétfői budapesti koncertre. (Úgy tűnik, nincs az a pénz…). Így hát, ha a hegy nem megy Mohamedhez alapon a 2023-as Sziget Fesztivál záró- (és ezáltal a nyitó-, és összes többi) napját igazították Billie kisasszony időbeosztásához. (Úgy tűnik, van az a pénz.)

A hazai line-upból Krúbi, Beton.Hofi, Dzsúdló és a régebbi motorosok közül többek között az Anna and the Barbies borzolta még a boldog kedélyeket e napon. És noha ezek a bandák is beleadtak apait-anyait, hogy elkápráztassák rajongóikat, a közönség java mégis minden kétséget kizáróan az esti 21.15-ös koncertkezdést várta – volt, aki már délután 3-tól… A legvérmesebb rajongók ugyanis már délutántól befoglalták az első sorokat és onnan az esti kezdésig el sem moccantak. E kitartó fanoknak meg is lett a jutalmuk – már aki bírta addig étlen-szomja, vécétlen-levegőtlenül (akadtak sajnos jónéhányan, akiket a biztonságiak emeltek ki félig vagy teljesen aléltan a tömegből) - hiszen ők szinte karnyújtásnyi távolságról érezhették Billie Eilisht kisugárzását a koncert során. Páratlan élményben lehetett része a hátrébb állóknak is a várva-várt amerikai énekesnő koncertjén – aki végre eljött kis hazánkba is, aminek természetesen nem csak a magyar rajongók örülhettek, sőt, jóval nagyobb számban voltak külföldiek a közönség soraiban. De ez a tendencia mára már egyáltalán nem meglepő a Szigeten, hiszen valójában rájuk épül ez az egész rendezvény.

Dzsúdló az elmaradt Yung Lean helyére csúszhatott egy némileg előkelőbb 17:30-as kezdésre (kár, hogy ezt az ott várakozókkal elfelejtették közölni…). De érdemes volt ott maradni - illetve visszatérni hozzájuk, hiszen a srác hozta néhány haverját is: Young Majrét, egy régi cimboráját és nem kisebb neveket, mint Azahriaht, Lil Frakkot és Krúbit. Fantasztikus hangzás, bizarr táncosok, fellövellő lángnyelvek, és persze elsősorban dögös ének – ezekkel nyűgözött le minket Dzsúdló és csapata. (Ezen a ponton jegyezzük meg, hogy az éjszaka során szintén fellépő Beton.Hofi ugyancsak meghívta vendégnek a fentnevezett Lil Frakkot és Krúbit, és ugyancsak fergeteges bulit csaptak a dropYard powered by Bolt színpadon.)

Ezután a hatalmas koncertélmény után, aki valamelyest jó helyet szeretett volna magának foglalni az esti Billie Eilish koncertre, az már inkább nem kockáztatta meg, hogy átmerészkedjen akár a 18:45-ös Krúbi koncertre a FreeDome-ba (bár borzalmasan csábító volt és hát utólagos felvételek alapján bizony eléggé polgárpukkasztóra is sikeredett – persze polgára válogatja, hogy kit pukkasztott és kit nem…). Node ugorjunk vissza a Nagyszínpadhoz („Dedicated to Dan”) – ugyanis egy nem kevésbé hatalmas koncertélmény következett a türelmes várakozók nagy örömére.

A lány pirosban

A nyári zenei fesztiválok programkavalkádjának és -dömpingjének óhatatlan és áldásos velejárója, hogy addig számára ismeretlen, esetleg teljesen „friss hús” fellépőkbe is belebotolhat az ember. Számomra ezúttal a ’girl in red’ volt ez a kellemes meglepetés és megismerés. A norvég származású zenész-énekes óriási lendülettel vetette magát a színpadra, hogy aztán mindenkit lehengereljen zenéjével. Magával ragadó előadói stílusával, vicces-kedves szavaival (és valódi aggodalmával, amikor egy néző rosszul lett), valószínűleg sokak szívébe belopta magát. Ha karcos és rekedt lenne a hangja, akár az újraszületett Janis Joplinnak is gondolhattuk volna – de az ő hangja sokkal bársonyosabb csodálatos elődjénél. Egyszóval élmény volt hallgatni dalait, és élmény volt megmozdulni a ritmusaira – az egész tömeg egy emberként élvezte a szuper zenét: I Wanna Be Your Girlfriend, We Fell in Love in October, Bad Idea, I’ll Call You Mine…

Billie Eilish – ki nem csak gyönyörű, de briliáns is

Az est és a feszt fényponja Billie Eilish (született O'Connell ) volt, aki 14 évesen robbant be a köztudatba Ocean Eyes című dalával, majd szárnyalt egyre feljebb és feljebb, színpadokon és zenei díjakon át – és határ a csillagos ég. Óriási várakozás előzte meg ezt a fellépését is, hiszen nem járt még Magyarországon – de még a közelében sem – és hatalmas siker volt a szervezők részéről, hogy a 2018 óta tartó egyeztetések végre meghozták gyümölcsüket és a rajongók megkaphatták imádott idolukat, élő-egyenesben.

Billie hozta a papírformát és tökéletesen ki is elégítette a közönségét: vad volt és lágy, energikus és visszafogott, vidám és érzékeny, lelkesítő és elgondolkodtató, szép-csajos és őrült-elvetemült. Egyszóval profi előadóművész és kiváló énekes (bár kétségkívül a zene és a látvány viszi nála elsősorban a show-t) – néhol egy kis fél-playbackkel megtámogatva, de végig minimál-zenekara által tökéletesen kísérve, elsősorban természetesen bátyja, Finneas O'Connell örök támaszát élvezve.

A csapat mindent megtett a professzionális szórakoztatásért, sokszor kvázi „élő videoklipet” láthattunk a kivetítőn (real-time-ban effektezve a színpad kameraképeit), frenetikus fényeket, még frenetikusabb hangeffektusokat – az amúgy összvissz háromtagú zenekartól. Természetesen volt csendesülős-egyszálgitáros rész is, ami szintén nagyon jól állt mind O’Connell kisasszonynak, mind testvérének. Nekünk pedig jól estek ezek az elmélyülős, áhitatos percek – a következő zúzós etap előtt.

Elhangzottak a várva-várt dalok, a legjobb számok és néhány kevésbé ismert: a Happier than ever, a Bellyache, az Ocean Eyes (ebből sajnos csak egy részlet), az I love you, az Oxytocin, a kiváltképpen szexi Lost Cause, a Your Power gitáros verziója, és a fergeteges NDA. A When we all fall asleep where do we go – album dalait boldogsággal hallgatta a rajongó tömeg (jobbára fiatalok, de elvétve az idősebb korosztályok is képviseltették benne magukat), természetesen felcsendült a Barbie-film népszerű betétdala, a What was I made for. Kicsit hiányoltuk a Listen before I go-t és a Watch című számukat is, de így is kerek egész volt a műsor, nem maradt egy csepp hiányérzet senkiben sem.

Billie Eilish kedves volt és már-már csintalan, aranyos vigyorokat és fintorokat láthattunk tőle (sőt, egyszer még egy böfi is kicsúszott – de ez csak még közvetlenebbé tette a hangulatot). Ezúttal is kifejezte aggodalmát azok felé, akik esetleg rosszul lettek a tömegben (egyébként erről – is – híres), sőt, még egy rövid légző-meditációs gyakorlatot is lenyomott a nézőkkel, ami roppant szimpatikus volt. Ahogy az is, ahogy nyíltan és fennhangon kiáll a klímavédelem mellett – ő volt például az egyik arca a „There is no music on a dead planet” video-spotnak és kampánynak.

Igazán nagy élmény volt testközelből látni és megtapasztalni ezt a világszerte ismert és elismert sztárt, akinek különlegessége és karizmája valószínűleg abból ered (a profin felépített zenéken és zenei menedzsmenten túl), hogy őszinte, önazonos, különleges, egyedi stílusú és zenei világú, és mégis változatos, folyamatosan megújulni képes. Jól áll neki, hogy extrém, ha kicsit „túl sok” – mert mindezt ki tudja balanszírozni alázattal és kellő helyen és időben gyakorolt visszafogottsággal. Sok sikert kívánunk hát neki a jövőben is!

Zöld(ülő) Sziget

Jó látni a haza fesztiválok zöldülő tendenciáját: ez a szelektív szemétgyűjtőkön és a re-poharak használatára buzdításon túlmenően például a papírmentesedésben is megnyilvánul: az app-használatban és más elektronikus eszközök előnyben részesítésében többek között. Különlegesség volt idén is a teljes készpénz-forgalom kiiktatása: ezúttal már karszalaggal is lehetett fizetni a pultoknál. Bízzunk benne, hogy nem csak a helyszínen „zöldülnek” meg a fesztivállátogatók (alias „szitizenek”), hanem hazatértükkor is igyekeznek fenntartani ezt a látás- és életmódot. Mindannyiunk, minden földlakó érdeke ez! (Több infó itt: https://szigetfestival.com/hu/greensziget). Ahogy ezt hangsúlyozta Dominique Palmer brit klímaaktivista és Vanessa Nakate ugandai klímaaktivista UNICEF jószolgálati nagykövete is hangsúlyozta az Echoes of our Planet című programjukban.

Bár egyesek talán úgy vélhették, ez a fajta program „nem oda való” volt, mert esetleg megakaszthatta a mulató ifjúság felfokozott hangulatát és „kizökkenthette” őket emelkedett állapotukból – én ezzel nem értek egyet. Úgy vélem pontosan erre a kizökkenésre van szükség, hogy végre az emberiség jelentős része észbe kapjon, és sokkal erőteljesebb lépéseket tegyen meg a bolygónk állapotának javítása érdekében, mint eddig valaha. Dominique és Vanessa is hangsúlyozták, hogy bár kétségkívül a nagyhatalmak és az iparvállalatok kezében van javarészt a sorsunk, de nem bagatellizálhatjuk el az egyéni cselekvés jelentőségét sem, vagyis: mindenki tegyen meg a saját környezetében és közösségeiben annyit, amennyit csak lehet és tud, a klímavédelem ügyében. Ahogy ők mondták: inkább legyen többmillió „tökéletlen” klímaaktivistájuk, mint jóval kevesebb, de tökélyre törekvő. És azt se felejtettük elskandálni beszédük végén, hogy „Halott bolygón nincs zene” (No Music on a Dead Planet) (Több infó itt: https://musicdeclares.net/ és érdemes csatlakozni a Rajongói klub a Klímáért mozgalomhoz is: https://musicdeclares.net/gb/fan-club-for-climate )

Felbukkantak a Szigeten a Music Declares Hungary aktivisái is, akik szórólapokkal igyekeztek felhívni a figyelmet a klímaválságra és arra, hogy mennyire égetően fontos a közös fellépésünk ellene – és ebben részt kell vállalnia a zeneiparnak és rajongók hatalmas táborának is! A Civil Szigeten még rengeteg további civil/aktivista mozgalommal is megismerkedhettek az érdeklődők és tágíthatták szemléletmódjukat az újfajta ismeretekkel. Ott voltak többek között a Járókelő.hu önkéntesei is, akik társasjátékokkal és beszélgetésekkel igyekeztek felismertetni a sziget-lakókkal, hogy saját otthoni lakókörnyezetük milyen fejlesztésekre szorulhat (mennyire „élhető” az utcájuk) és hogy ők maguk mit tehetnek ezért. Első körben például bejelenthetik a kisebb-nagyobb javítanivalókat a www.jarokelo.hu oldalon, ahonnan aztán hathatós segítséget kaphatnak az önkéntesek szorgos munkája által – természetesen az arra illetékes szervektől. A csapat célkitűzése tehát a városok szebbé-jobbá, élhetőbbé tétele szemfüles civilek által!

Rengeteg élménnyel, zenével, látvánnyal gazdagodott, aki idén kilátogatott a Sziget Fesztiválra. Folytatás következik jövőre – és a 2024-es szigetre már kaphatóak is a Super-Early-Bird jegyek… Úgy látszik, sosincs túl korán bebiztosítani a helyünket a következő év várhatóan hasonlóan fergeteges bulijára!

Írta: Zsenilia

Fotók: K. Panna

[2023.08.21.]