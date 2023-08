Eurojackpot Szuperkoncert - íme a fellépők névsora A Halott Pénz, a ByeAlex és a Slepp, DR BRS dj-producer és vendégei, valamint Király Viktor is fellép az idei Eurojackpot Szuperkoncerten a budapesti Puskás Aréna Szoborparkban szeptember 23-án. A Szerencsejáték Zrt. ötödik alkalommal rendezi meg egyik legnagyobb, ingyenes programját, amelyhez idén is kapcsolódik egy jótékonysági akció: a helyszínen értékesített szerencsejáték-termékek után befolyt összeget teljes egészében az Ökumenikus Segélyszervezet kapja - emelte ki Mager Andrea, a nemzeti lottótársaság elnök-vezérigazgatója a koncertről tartott szerdai, budapesti sajtótájékoztatón. Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója elmondta: tavaly hatmillió forint adomány gyűlt össze a koncerten. A befolyó összeget az idén is többek közt hátrányos helyzetű családok felzárkóztatására fordítják.



Mager Andrea felidézte, hogy a tavalyi koncertet élőben mintegy 50 ezren hallgatták, online pedig 60 ezren követték, ezért idén is több tízezer emberre számítanak.

Az estén elsőként DR BRS dj-producer és vendégei lépnek színpadra, korábban nem látott zenekari felállásban, majd ByeAlex és a Slepp, végül a Halott Pénz ad koncertet, akik rendhagyó színpadtechnikával is készülnek.



A Szerencsejáték Zrt. társadalmi felelősségvállalásának központjában már húsz éve a fogyatékossággal élők állnak, ezért ők egy külön, a színpad közvetlen közelében kialakított, akadálymentes lelátóról nézhetik majd a zenei produkciókat, valamit a helyszínt is egy különálló, kizárólag számukra kialakított beléptetési ponton keresztül közelíthetik meg.



Mindezek mellett a koncertre érkezők idén is ötven százalékos menettérti kedvezményben részesülhetnek szeptember 23-án a MÁV-START Zrt. és a Volánbusz Zrt. járatain. A kedvezmény bármely belföldi állomásról bármely budapesti állomásra és megállóhelyre érvényes. MTI [2023.08.31.]

