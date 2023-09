Sir Rod Stewart 2024-ben Budapesten lép fel

Öt évtizedes pályafutása során Sir Rod Stewart generációja egyik legjobb énekeseként vonult be a köztudatba. Most visszatér Budapestre egy különleges show-val június 22-én az MVM Dome-ban.

“Nagyon izgatott vagyok, hogy újra felléphetek a csodálatos magyar közönség előtt. A legnagyobb slágereimet viszem – és persze sok izgalmas meglepetés is lesz!"- üzente Rod a magyar rajongóinak.

Rod Stewart több olyan dalt is írt, amelyek klasszikussá váltak; énekelt az úttörő The Jeff Beck Group, valamint a Faces rockbandákban, és szólóban is hatalmas sikert aratott.

Egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, becslések szerint több mint 250 millió lemeze és kislemeze kelt el világszerte. Dalai között olyan világslágerek szerepelnek, mint a Maggie May, Da Ya Think I'm Sexy, Baby Jane, The First Cut Is The Deepest, I Don't Want To Talk About It, Tonight's The Night, You Are In My Heart, Hot Legs, Forever Young vagy a Sailing. Mindemellett zseniális élő koncertjeivel is mindig lenyűgözte rajongóit az öt évtized alatt.

Jellegzetes hangja, stílusa és szerzeményei túlnőttek a populáris zene minden műfaján, a rocktól, a folkig, a soultól, az R&B-ig; ezzel egyike lett azon kevés sztárnak, akik karrierjük minden évtizedében listavezető albumokkal tudtak jelentkezni. Számtalan magas zenei kitüntetést kapott, többek között két alkalommal is bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, megkapta a legmagasabb, ASCAP Dalszerzői-díjat, a New York Times Bestseller Szerző elismerését, a Grammy™ Living Legend-díját, és 2016-ban hivatalosan is Sir Rod Stewart lett, miután a Buckingham-palotában lovaggá ütötték zenei és jótékonysági szolgálataiért.

Nincs is jobb módja annak, hogy megkoronázza karrierjét, mint egy világkörüli slágerturné. Rod le fogja nyűgözni a rajongókat dalaival, slágerről slágerre…. utoljára.

A budapesti koncert jegyeihez elsőként a a hivatalos rajongói klub tagjai tudnak hozzájutni szeptember 4-én 10 órától. A regisztrált Live Nation tagok szeptember 5-én 10 órától tudnak csatlakozni, és élni az elővásárlási lehetőségükkel. A teljeskörű jegyértékesítés szeptember 6-án 10 órakor indul a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül.

