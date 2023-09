Két napig ismét nagyvásznon az ABBA mozifilm Újra vetítik az 1977-ben készült ABBA-filmet. A világhírű svéd zenekart a középpontba állító alkotás felújított változata szeptember 17-én és 19-én látható a hazai filmszínházakban. Az ABBA pályafutása csúcsán 1977-ben két hétre Ausztráliába utazott turnézni. A svéd-ausztrál film egy különleges műfajmix, amelyben a turné koncertjein előadott legnagyobb slágerek mellett dokumentum- és játékfilmes elemek is szerepelnek - közölte az ABBA - A film hazai forgalmazója, a Pannónia Movie Entertainment az MTI-vel. Az együttes a sydney-i Operaházban, Perth-ben, Melbourne-ben és Adelaide-ben lépett fel; a rendező Lasse Hallström, akivel az ABBA több klipet is készített.



Az ABBA-filmben elhangzanak a legnagyobb slágerek, köztük a Dancing Queen, az SOS, a Name of the Game, a Waterloo, a Money, Money, Money vagy a Mamma Mia, illetve az erre az alkalomra készült Get on the Carousel. Hallström beépítette a történetbe a dokumentumfilmek kötelező elemeit, így láthatóak részletek az eseményeket felvezető sajtótájékoztatóról vagy közvetlen a színpadra lépés előtti kulisszákból is.



A játékfilmes kerettörténetben Robert Hughes alakítja Ashley Wallace-t, egy éjszakai countryszámokat játszó rádióműsor házigazdáját. Bár a popzene távol áll tőle és a stúdión kívüli interjúzás sem tartozik a munkájához, főnöke mégis megbízza azzal, hogy találkozzon az ABBÁ-val, mert tudja, a beszélgetés emberként és nem szupersztárként mutatná be a tagokat. Ashley próbálkozásai azonban különböző okokból meghiúsulnak, így jobb híján a rajongókat szólítja meg. A film korához képest szinte úttörőként használja az áldokumentum műfajt.



A film felújított változatát néhány extra is kiegészíti a feliratos vetítéseken, amelyek a ritka 1977-es werkeken kívül betekintést adnak az ABBA múzeumba és az éppen futó Voyage koncertsorozatba.

Az ABBÁ-t 1972-ben alakította a már korábban együtt zenélő Björn Ulvaeus és Benny Andersson, miután két énekes hölgyet, Agnetha Fältskogot és Anni-Frid Lyngstadot bevette a csapatba. 1974-ben váltak világszerte ismertté, amikor Waterloo című dalukkal megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivált és attól kezdve éveken át uralták a különböző országok toplistáit. Pályafutásuk során több mint száz dalt jelentettek meg és mintegy 350 millió lemezt adtak el.



Az együttes 2021-ben negyven év után új stúdióalbumot készített Voyage címmel, amelyhez különleges koncertturné kapcsolódik. A zenekar tagjainak hetvenes évekbeli digitális változatát motion-capture technológiával keltették életre virtuálisan. MTI [2023.09.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.09.03.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.08.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu