Gitárszólókkal teletűzdelt DJ Bobo koncert a Parkban

Megnéztük DJ Bobo koncertjét a Parkban, éppen zenei pályájának harmincadik évfordulóját ünneplő napon lépett fel nálunk.

Mivel a fő csapásvonalam nem ez a zenei stílus, de széles skálán ketyegek, a nosztalgia – gyerekkori sulibulikon és tornaórákon állandóan DJ Bobo (is) szólt, valamint a kíváncsiság vezérelt. Sosem gondoltam volna, hogy DJ Bobo koncerten gitárszólót látok/hallok.

Élő zenekar, táncosok, lángcsóvák, konfetti, tortával köszöntés, minden volt.

DJ Bobo énekes, dalszövegíró, táncos, producer – polgári nevén Peter René Baumann 1968. Január 5-én született olasz édesapja (Luigi Cipriano) és svéd édesanyja (Ruth Baumann) gyermekeként Svájcban.

Eredetileg péknek készült, de ezzel a tervével hamar felhagyott, a gimnáziumi tánccsoporthoz csatlakozva. Később 1985-ben kezdte DJ karrierjét Svájci diszkókban, illetve night clubokban. 1992-ben jelent meg első világslágere – Somebody dance with me, a többi pedig már történelem. 12 stúdió lemeze jelent meg, 14 millió lemezt adott el világszerte.

Az estét DJ André melegítette be Total Dance mixekkel, amiket a közönség közös énekléssel hálált meg, már itt remek volt a hangulat, bármerre néztem éneklő, mosolygó, táncoló embereket láttam. Pontban 20:00 – kor elindultak az első taktusok, és színpadra lépett az este főszereplője. Szépen komótosan sétált be a színpadra, az Evolut30n dallal indítva a programot. Ezután jöttek egymásba nyúlva a slágerek La vida es/Take Control stb., stb.

A koncert első harmadában Bobo üdvözölt minket, és elővett egy A4-es papírt, ugyanis szokásához híven az adott ország közönségének tisztelegve megtanult jó pár magyar MONDATOT! (Nem ám csak a szokásos „köszönöm, szeretlek titeket” standard szövegeket). Komplett zenei múltját felidéző (utalva a leégett Budapest Sportcsarnokos koncertjére 1993-ban), magyar felvezető szöveggel harangozta be az első slágerét (Somebody dance with me), amit ezt követően eljátszottak. Felesége Nancy harminc éve szintén vele jóban, rosszban és a színpadon egyaránt. Nancy hangja most is remekül szól, nyoma sincs az évek múlásának, nekem egyébként hihetetlen, hogy három évtizede van már Bobo is a dance/pop zene műfajában.

Mind Bobo-ról és feleségéről Nancy-ről is elmondható, hogy amellett, hogy elképesztő hangulatot varázsoltak a Parkba, mérhetetlen szerénységet és kedvességet sugároztak egyszerre a színpadról. Minden második dal után volt Bobonak is és neki is egy-egy kedves szava hozzánk. Egyébként itt megjegyezném, hogy ekkor már egy gombostűt sem lehetett volna elejteni, annyi hely nem volt a Parkban a teltházas eseményen.

A középső kivetítő az én szögemből csak félig látszott, de hol lángcsóvák, hol klipek, hol kígyók, hol erdő volt a háttér, mindig illeszkedve az adott dal témájához.

Bobo a mobiltelefonok vakujával való világítást is új szintre emelte.

Ketté választotta egy virtuális vonallal középen a közönséget és karmesterként irányított minket, hol jobb, hol bal oldalon felszólítva a nagyérdeműt, mikor merre emeljük magasba a telefonokat, illetve ne csak emeljük, hanem a zene ritmusára hullámozva integessünk vele. Persze viccelődött is közben, a végére már senki nem tudta melyik a jobb és bal keze, úgy megkavart minket szándékosan, de a közönség széles mosollyal teljesítette kívánságait. A Pray dal hatalmas lángcsóvákkal kezdődött, majd a jól ismert taktusokra egyre dinamikusabban táncolt Bobo és csapata.

Itt következett egy feldolgozás, mégpedig a Flashdance filmzene DJ Bobo által előadott verziója, amit egy komoly gitárszólóval vezetett fel a zenekar, ezalatt a táncosok és Bobo is átöltöztek .

A fáraók korát idéző szetteket lecserélték a második blokkra. A hölgyek hosszú színes fodros ruhákban, vokalista srác zöld kalap/zakóban, Bobo pedig egy világoskék zakó öltöny/fehér ing kombóban tértek vissza.

Természetesen a koncert második felére időzítették a mindenki által ismert slágereket, jöttek sorban: Together/It’s my life/Love is all around/Chihuahua/There’s a party.

Ezek végén hatalmas konfettizáporral búcsúztak el, hogy aztán még egy dalra visszatérjenek, természetesen a kihagyhatatlan Freedom dallal zárták Boboék a majd két órás műsort. A dal végén kis tűzijáték lángcsóvák között dobált puszikat a közönségnek Bobo.

Itt még felszaladt a Park stábja és DJ André a színpadra egy kis meglepetés tortával köszöntve DJ Bobot, a három évtized megünneplése alkalmából.

Nagyon jól szórakoztam, Bobo egy kedves, vidám, pörgős szerény előadó, három évtizeddel a tarsolyában, nem túl sok, nem túl kevés, nem tolja túl, nem ripacskodik, stíluson belül profi showt adott profi táncosokkal, élő zenekarral, és közvetlen vidám átkötő szövegekkel a dalok között.

Nagyon jól szórakoztam, még a villamoson is mosolyogtam hazafelé bepattintva a koncerten elhangzott slágereket Spotifyon.



Videok

Balázs Adrienn

[2023.09.25.]