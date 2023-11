Itt a Búskomor - Your Last Steps dal premier Búskomor címmel megjelent a nagykanizsai Your Last Steps legújabb dala. Ugyan még egy éve sincs, hogy a csapat kiadta Lánc című nagylemezét, ez a single már a következő, „Én, a teremtő” címre keresztelt album előfutára, ami előreláthatólag 2024 második felében jelenik majd meg. A dalban közreműködik Kovács Barbara énekesnő is (ex-The Tumor Called Marla), aki egyébként már a legutóbbi YLS albumon is vokálozott. A dal felvételei és utómunkálatai már egy az egyben Bognár Máté zenekarvezető házi-stúdiójában készültek az Atlas-Audiónál. A dalírások közben a zenekar már nagyban készül a tizedik szülinapjára is, hiszen januárban már egy évtizede lesz annak, hogy Bognár Máté megalakította a csapatot. Ennek megünneplésére január 27-én egy hatalmas bulival készül a Your Last Steps a nagykanizsai Medgyaszay Házban. A koncerten egyébként kétszer is fellép majd a csapat, először akusztikusan, majd „hangosan” is. Köztük pedig érkezik a Tiansen, illetve egy, még nem bejelentett csapat is Budapestről. A buli után pedig óriási after-party várja a látogatókat a zenekarok közreműködésével. További fontos hír a banda háza tájáról, hogy újra öttagúvá vált a csapat. Morvai Martin (Lumberjack Commando) gitáros csatlakozásával újra teljes a felállás, és a szülinapi bulin már így is láthatjátok őket.



