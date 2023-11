Példamutató férfiakat tüntettek ki a rangos gálán A Férfiak Klubja november 17-én pénteken nagyszabású Gála keretén belül immár hetedik alkalommal adta át a Gránit Oroszlán Példakép Díjakat. A kifejezetten férfi példakép díjjal idén is öt kategóriában olyan követendő ikonokat díjaztak, mint Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, Sasvári Sándor színművész, Vukics Ferenc alezredes, Keszthelyi Tibor vízilabda utánpótlás edző, vagy Markovich Béla üzletember. A díjakat 2017 óta osztja ki a társadalmi szervezet, és ebben az évben is olyan példamutató férfiakat tüntettek ki öt kategóriában (apa, férfi pedagógus, mester, felelős üzletember és közéleti), akik a családjukért és a közösségükért vállalt felelősségükkel hozzájárultak a társadalmi fejlődéshez, a jövő nemzedék útjainak építéséhez. Az Eiffel Műhelyházban tartott díjátadó gála fővédnöke Hornung Ágnes, családokért felelős államtitkár volt. Az eseményen részt vettek az öt kategória idei díjazottjai, a Gránit Oroszlán Példakép Testület tagjai, a média képviselői valamint a korábbi évek kitüntetett személyiségei, összesen közel háromszáz meghívott vendég. A Díjátadó Gálát, László Boldizsár és Szegedi Csaba, a Magyar Állami Operaház nemzetközi hírű kamara-énekesei és vezető szólistái nyitották, akiket Bartal László zongoraművész kísért. A művészek Giuseppe Verdi Traviatájának Germont áriáját és a Don Carlos című művének Szabadság kettősét hozták színpadra. A műsorvezető Gundel Takács Gábor volt. hivatalos díjkiosztót Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója nyitotta meg: – Hagyományosan a férfiak világnapja előtt Gránit Oroszlánokat avatunk, példaképeket díjazunk. Talán a világban egyedülálló módon, külön és mára bátran kiállva amellett, hogy ez egy férfi példakép díj! Ahol úgy apaként, mint pedagógusként, mesterként, felelelős üzletemberként és közéleti szereplőként nem elég a szakmai teljesítmény - férfi példának kell lenni, a maga teljes összetettségében. Amikor a díjat megálmodtam, a kategóriákat aszerint választottam, ahogy a fiatalok elé kerülnek a példaképek. Otthon az apa, az iskolában a férfi pedagógus, az életre tanításban a mester, a pénz (nagy úr), annak kapcsán a felelős üzletember, a láthatóság miatt pedig a közéleti szereplők példájából rakódik össze egy olyan mozaik, amelyik méltó a követésre. Ha azonban jobban szemügyre vesszük a sikeres életeket, vagy leporoljuk nagyapáink emlékét, összeáll egy még mélyebb igazság. Akik komolyan veszik az életet, azok nem egy-egy kategóriában, hanem összetettben kiemelkedők! Ez minden férfi útja. Hogy összefonja az élet továbbadását jelentő apaságot, a jövő minőségét jelentő tanítást, az életvitel kormányzásképességét adó mestert, az anyagi biztonságot jelentő üzletembert és az közösségi értékőrzést. Akkorában, amekkora az ő élete. De azt a mértéket kitöltve, Férfi szerepét betöltve, összetettben téve jól a dolgát – hangsúlyozta Bedő Imre. A Díjátadó Gála színvonalát a Berecz András meglepetés sztárvendég is emelte. A Gránit Oroszlán Példakép Testület idén is titkos szavazással választotta ki a beérkezett jelölésekből minden kategóriában a három-három díjazottat. A Testület tagjai között olyan személyek találhatók, akik korábban már elnyerték a díjat, és most ők hitelesítik az újonnan kiemelt férfiakat. A kezdeti zsűri női tagjaiból kialakították a Testület női tagozatát, amely évente különdíjat oszt, és kizárólag tiszteletbeli úton gyarapodik. Az Apa kategória hangsúlyozza a férfias példamutatás fontosságát, az apa pótolhatatlanságát. Az idei év díjazottjai ebben a kategóriában: Jakab Zsolt, Magyar László és Varga István Attila A Férfi pedagógus kategória rávilágít a férfi pedagógusi példaképek kiemelkedő jelentőségére, a társadalmi felelősségük nélkülözhetetlenségére. A 2023-as év Férfi pedagógus kategória kitüntetettjei: Fekete Gábor, Rusznyák László és Simon János A Mester kategória mindennapi hősöket emel ki, akik nem csupán szakmai munkájukkal, hanem életükkel, emberségükkel és élethez való hozzáállásukkal is példát mutatnak gyermekeink számára. A Mester kategória győztesei idén: Keszthelyi Tibor, Komáromi Tibor és Vukics Ferenc A Közéleti kategória az ismert közéleti személyiségek - írók, művészek, sportolók vagy más értékformáló területeken tevékenykedők - rendkívüli felelősségét kívánja hangsúlyozni. Mivel folyamatosan a figyelem középpontjában állnak, példamutatásuk kiemelkedően fontos a közösség számára. A Közéleti kategória díjazottjai 2023-ban Böjte Csaba, Gémesi Csanád és Sasvári Sándor. A Felelős üzletember kategória olyan vállalkozókat, cégvezetőket, menedzsereket emel ki, akik nemcsak saját érdekeiken túlmutató társadalmi felelősségüket ismerik fel, de ezt a felelősséget kézzelfogható tettekkel is alátámasztják. A Felelős üzletember kategóriában idén Diószegi Lászlót, Juhász Attilát és Markovich Bélát tüntették ki. [2023.11.23.]

