péntek 19:00 ] Marcelito Pomoy a Tüskecsarnokban lép fel - jegyek itt Marcelito Pomoy elbűvöli a budapesti közönséget lenyűgöző koncertélménnyel Marcelito Pomoy elbűvöli a budapesti közönséget lenyűgöző koncertélménnyel TÜSKECSARNOK 2024. május 24. Kapunyitás: 18:30 Kezdés: 20:00 A nemzetközi sztár, Marcelito Pomoy, rendkívüli koncertélményt ígér a budapesti közönségnek 2024. május 24-én. A koncertet a Horváth Roland tulajdonában lévő Koncertpromo.hu szervezi, és különleges este ígérkezik, tele Marcelito lenyűgöző énekhangjával, egy fantasztikus élő zenekarral és lenyűgöző LED látványelemekkel. Marcelito Pomoy, a világhírű filippínó énekes, lenyűgözi a közönséget rendkívüli képességeivel, amelyekről többek között a "Filipino Got Talent" és az "American Got Talent" című tehetségkutató műsorokban szerzett kiemelkedő eredményei is tanúskodnak. Marcelito felejthetetlen szereplései és az általa magával ragadóan előadott női és férfihangok közti könnyed váltás világszerte milliók szívébe lopta be magát, és mindenhol mély nyomot hagyott. A koncertet a budapesti Tüskecsarnokban rendezik, mely lenyűgöző megjelenéséről és hangulatáról ismert. A fantasztikus élő zenekar kíséretében Marcelito egy estét teli zenei kiválósággal nyújt majd, elvarázsolva a jelenlévőket és felejthetetlen élményt nyújtva számukra. "Megtiszteltetés számomra, hogy része lehetek ennek a fantasztikus projektnek és együtt dolgozhatok a Koncertpromo.hu-val" - mondta Marcelito Pomoy. "Alig várom, hogy megoszthassam a zenémet a budapesti közönséggel, és egy olyan estet teremthessek, amely megérinti majd a szívüket és felejthetetlen emléket hagy." Horváth Roland, a Koncertpromo.hu tulajdonosa, nagyon izgatott az esemény kapcsán, és így nyilatkozott: "Nagy örömünkre szolgál, hogy Budapestre hozhatjuk Marcelito Pomoy-t egy igazán varázslatos este alkalmából. Ez a show az elkötelezettségünkről tanúskodik a kiváló élő zenei élmények nyújtása terén, és alig várjuk, hogy megoszthassuk ezt az egyedi eseményt a közönséggel." Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy élőben átélje Marcelito Pomoy lenyűgöző tehetségét. Csatlakozzon hozzánk 2024. május 24-én, egy felejthetetlen este keretében, mely tele lesz kivételes zenei élményekkel, lenyűgöző előadásokkal és meghitt emlékekkel. A Tüskecsarnok Hevesy György út felőli parkolója (-1. szint) kizárólag előre megváltott parkolójeggyel használható. Jegyek itt [2024.01.29.]