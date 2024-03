Elindult az Apassionata - Musical Night Örömmel jelentjük be, hogy elindult az országjáró Apassionata musical koncert, ahol Mahó Andrea, Nagy Sándor és Serbán Attila előadásában. Három kiváló művész fantasztikus zenei programmal várja a közönséget. A műsor alatt megelevenednek a musicalirodalom legszebb dalai, olyan ikonikus musical előadásokból, mint a Rómeó és Júlia, Az Operaház Fantomja, My Fair Lady, Meseautó, Miss Saigon és még sok más klasszikus sláger. Ígéretes és emlékezetes élmény lesz mindazoknak, akik szeretik a minőségi zene varázsát.



Április 15. este 8 órától -Budapest - Az Orfeum

Április 28. este 7 órától- Veszprém - Agora Veszprém Kulturális Központ

Április 29. este 7 órától- Békéscsaba - Csabagyöngye Kulturális Központ Bövebben az előadókról: Mahó Andrea: Jászai Mari-, EMeRTon- és Artisjus-díjas színművésznő, énekesnő, szinkronszínésznő, színitanodát végzett Gór Nagy Máriánál, majd diplomát szerzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemem. Számos színházban játszott, mint a Győri Nemzeti Színház, Budapesti Operettszínház, Madách Színház, Székesfehérvári Vörösmarty Színház és a Pesti Magyar Színház. Az Operaház Fantomjában – Christine, Rómeó és Júliában– Júlia, Szépség és a Szörnyetegben – Belle ,Nyomorultakban – Cosette, Mary Poppinsban– Mary Poppins és számos sikerdarabban játszott főszerepet.Hangjával és tehetségével nem csak a magyar közönséget , de már több ízben személyesen is elvarázsolta a világhírű zeneszerzőket mint például Andrew Lloyd Webber, Claude-Michel Schönberg és olyan illusztris előadóművészeket mint például Rhoda Scott vagy José Cura.2023-ban a Disney 100 koncerten ő volt ez egyetlen magyar női színművész, akit kiválasztott a produkció, hogy énekeljen. Hangja kifinomult, elkápráztató, és magával ragadó. Egyszerre erőteljes és érzékeny. Azonnal rabul ejti a nagyérdeműt.



Nagy Sándor: Jászai Mari-díjas, Soós Imre-díjas, valamint Kránitz Lajos-díjas színművész és énekes.Énekesi pályáját Toldy Máriánál kezdte, majd a Színház- és Filmművészeti Egyetemen operett-musical szakon szerzett diplomát. Pályafutása során számos kiemelkedő főszerepben tündökölt, olyan neves színházakban, mint a Madách Színház, a Játékszín, Orfeum, Veres1Színház, Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Számtalan musicalben főszerepei közül Az operaház fantomjában, az Én, József Attilában, a Vámpírok báljában, a Nyomorultakban, stb.Színpadi jelenléte páratlan és lenyűgöző. Egyedi érzelmi gazdagsága és dinamikus előadásmódja színpadi műsoraiban magával ragadó és feledhetetlen élményt nyújt a közönségnek .Serbán Attila: színművész, énekes Kárpátalján Ungváron diplomázott táncpedagógus-koreográfus szakon.Színházi karrierjét Debrecenben kezdte, majd a Rock és Musical Színházban folytatta, ahonnan egyenes út vezetett a legnagyobb magyarországi zenés színházakba, mint például a Budapesti Operettszínházba illetve a Madách Színházba aminek oszlopos tagja. Feledhetetlen játéka a Macskákban, a Mary Poppinsban, a József és a színes szélesvásznú álomkabátban, a Spamelotban, a Jézus Krisztus Szupersztárban, Hairben, Aranyoskám, Rocksuli, Pretty Womanban stb… legendás. Színészete nem csupán kiváló, hanem egyedülálló személyiségét is belecsempészi minden szerepébe.Részt vett külföldi előadásokban is, például a Theater an der Wien Elisabeth előadásában. A magyar musical színtér meghatározó tehetsége és kiemelkedő alakja, nemcsak színházi, de zenei és televíziós produkciókban is aktív. Hangja bűvöletteljes tisztasággal és érzelmes mélységgel öleli körbe a publikumot.

