Debrecenben mutatják be a Cabaret musicalt Öt művészeti iskola diákjainak összefogásával készül előadás John Kander és Fred Ebb kultikus musicaljéből, a Cabaret-ból. A darabot Csáki Benedek, a Színház- és Filmművészeti Egyetem negyedéves fizikai színházi rendezőhallgatója állítja színpadra a debreceni oDEon Színházban, a bemutatóra április 19-én kerül sor. Csáki Benedek az Ódry Színpadon bemutatott telt házas Tempefői után egy klasszikushoz nyúlt, projektjéhez pedig a Színház- és Filmművészeti Egyetem diákjai mellett a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Pesti Magyar Színiakadémia, a Debreceni Egyetem, valamint a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karának hallgatói is csatlakoztak. A dramaturgi munkát a főszerepet is játszó Ferenczy-Nagy Boglárka segítette, aki Benedek osztálytársaként szintén fizikai színházi rendezőnek tanul Horváth Csaba és Rába Roland osztályában. Boglárka amellett, hogy ő maga is ír és dramatizál, előadóként sem ismeretlen a nézők számára, hiszen 2017-ben Fehérvár Hangjának választották, de feltűnt már az Eiffel Műhelyház Keresztkantáták előadásában is. Csáki Benedek sem először dolgozik vele együtt az egyetem falain kívül: 2022 októberében a Szkéné Színházban bemutatott Táncos a sötétben című zenés drámájának létrehozásában is segítségére volt mint dramaturg és zeneszerző. A Cabaret színpadra állításának ötlete is egy közös élményből született. „Egy párizsi utunk során láttuk az előadást, és elkezdtünk arról beszélgetni, hogy bizonyos részeket mi hogyan oldanánk meg. A beszélgetést pedig tervezés, illetve most a megvalósítás követte" – meséli Csáki Benedek, akinek a Cabaret lesz a tizedik rendezése. A próbák jelenleg Budapesten zajlanak, azonban a csapat hamarosan Debrecenben utazik, ugyanis a bemutatóra az oDEon Színház színpadán kerül sor április 19-én. Az alkotók ezután szeretnék megmutatni az előadást a budapesti közönségnek is, így terveik szerint ősszel tartanak egy fővárosi premiert is. Fotó: Ács Vanessza [2024.03.23.]

