A Kultkikötőben látható a Roxínház Szaffi-előadása Május 25-én telt ház előtt mutatta be a kaposvári Roxínház Galambos Attila, Szemenyei János, Hencz György és Sándor Dávid családi musicaljét, a Szaffi t. A sikeres ősbemutatót követően – melyen a szerzők is tiszteletüket tették – az előadást Kaposváron, majd júliusban Balatonszárszón és Alsóörsön, a Kultkikötőben láthatja a közönség. A Dargay Attila népszerű rajzfilmjén alapuló musicalt 2021-ben kezdte el írni Galambos Attila és Szemenyei János, akik Hencz Györggyel és Sándor Dáviddal kiegészülve, a nyilvánosság bevonásával dolgoztak művükön. Három évvel később a 2000 óta működő kaposvári Roxínház kapta meg a lehetőséget, hogy zenés előadásként elsőként állítsa színpadra Botsinkay Gáspár fiának, Jónásnak és Ahmed pasa gyermekének, Szófiának kalandos egymásra találását. A látványos táncbetétekkel és bábjátékkal készült előadás ősbemutatójára május 25-én került sor, a premiert követően pedig tizennégy alkalommal látható Kaposváron – egy bérletszünetes előadásban, és további tizenhárom alkalommal bérletben. Ezáltal mintegy 3000 kaposvári és dél-dunántúli gyerek ismerkedhet meg a Jókai Mór regényéből inspirálódó történettel. Pintér Kata rendezésének címszerepében kettős szereposztásban Csillag Dorina és Prucsi Rebeka látható, a produkcióban szereplő fiatalokat pedig olyan tapasztalt művészek segítik, mint például Horváth Zita, akit a közönség korábban számos alkalommal láthatott a Csiky Gergely Színház színpadán, valamint Szabolcsi János, a Roxínház egyik alapítója, akit 2023-ban az Év Színészének választottak Somogy vármegyében. A bemutatón tiszteletét tette a darab két szerzője, Galambos Attila és Sándor Dávid is, akik elismerően nyilatkoztak a produkcióról. Galambos Attila a bemutató után levélben méltatta a fiatalokat: „Szívet melengető volt látni azt a tettre kész, friss játékosságot, amivel a darabot befogadtátok és a saját képetekre formáltátok. Különösen örültem az autentikus elemeknek, a felszabadult energiáknak, általában véve a lelkes csapatmunkának, amivel igazi színházi élménnyé varázsoltátok papírra vetett gondolatainkat, hangjegyeinket" – írta a társulatnak a zeneszerző. A kaposvári előadásokat követően a csapat a Balatonhoz viszi a Szaffit, ugyanis a Kultkikötő két helyszínén, Balatonszárszón és Alsóörsön is látható lesz a családi musical. A július 14-i és 19-i előadásokra jegyek már kaphatók. [2024.06.02.]

