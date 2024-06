Betegen is elképesztő energikus koncertet tolt Dickinson

Bruce Dickinson elvarázsolt minket a Barba Negra Red-ben adott, csaknem teltházas koncertjével. Évek óta bakancslistás volt nálam, hogy végre szólóban láthassam egyszer élőben. Minden várakozásom felülmúlta.

Előzenekarként a Divided nézhettük meg. Jósa Tamás a zenekar énekese az Iron Maidnem tribute banda rontembere is egyben, szóval nem is lehetett volna találóbb előzenekart találni erre az estére. Éppen kezdésre érkeztem, őket még kintről néztem, hallgattam. Éppen kezdésre érkeztem, őket még kintről néztem, hallgattam, ami feltűnt, hogy hibátlanul szólnak, szinte lemezminőségben, ami engem magával ragadott. Legközelebb önálló esten is szívesen megnézem őket, mert remek bulit csináltak a fiúk.

Szünet következett, színpadátrendezés, helycserés támadás a nézőtéren, én is előre rongyoltam a „helyemre”, hogy testközelből láthassam Dickinson urat (hetedik sor, mert előrébb mindenki két méter magas Bruce Dickinson koncerten, és itt volt a legpraktikusabb).

Bruce Dickinson és Divided koncert képekben - klikk a fotóra



Bruce Dickinsont minimum tíz éve tervezem már végre szólóban is megnézni, de sosem láttam korábban eddig az estéig, megnyugvásomra hardcore fanatikus barátaimnak sem sikerült mindegyiküknek mindezidáig.

Örök hála az égieknek, hogy nálunk még tartotta magát, az utolsó pillanatig kétséges volt a koncert, de szerencsére tizennégy dal erejéig majd két órán át hallgathattuk, nézhettük a metal istent. A következő állomások némelyike lemondásra került betegsége miatt, nálunk is beteg volt már, torok problémával küzdött, de ebből semmit nem lehetett észrevenni a színpadon.

Bruce bekígyózott szó szerint a színpadra, olyan gyorsan rohangál, táncol és lejt „kobra” szerű mozdulatokat, hogy nem győztem kapkodni a fejem és közben erőteljesen és tisztán énekel ki minden hangot, egész egyszerűen libabőr. Az „Accident of Birth-el” indított a mester, ez is már 27 éves dal (album), és ugyanolyan tökéletesen énekelte élőben, mint majd harminc évvel ezelőtt a lemezen.

Gitároknál Philip Näslund, Roy Z (Roy Ramirez) aki több korai szóló albumán is szerepel (Accident of Birth, The Chemical Wedding, Tyranny of Souls).

Billentyűs hangszerek „Mistheria” (aki dolgozott már együtt Rob Rock-al, Mike Portnoy-val, Jeff Scott Soto-val is).

Basszus gitár Tanya O’Callaghan, számomra üde színfolt volt a színpadon és profi zenész ő is, például 2021-ben a Whitesnake turnén is láthattuk.

Doboknál Dave Moreno, aki a „Tyranny of Souls” albumon is játszik. „Mistheria” rendszeresen előre jött a hordozható „szintijén” játszani.

Számomra a koncert egyik csúcspontja a „Ressurection Men” volt az új albumról, ami kedvenc dalom az új lemezről, itt pattant be előszőr Bruce az ütőhangszerek mögé. Ezt követte Dave dobszólója, ami a „Frankenstein” dalban csúcsosodott ki, ahol Bruce nem csak a dobok mögé állt be egy kis időre (imádtam, hogy ketten dobolnak), hanem egy „Teremin”(analóg szintetizátor) mögé (mellé) is beállt játszani.

A közönség lelkesedése leírhatatlan, minden egyes dalt vastaps és pár perces üdvrivalgás, örömujjongás követett, érezhetően ki voltunk már évek óta éhezve egy Dickinson szóló koncertre.

Bruce közismerten spontán variálja állomásonként a setlistet, illetve a dalok sorrendjét is, nálunk sokunk meglepetésére a „Tears of the Dragon” című dal is bekerült a repertoárba, ezt megkönnyeztem. Huszonnégy év után élőben hallottam a kedvenc Dickinson dalom, amit tökéletesen hibátlanul énekelt el, végig hidegrázós volt az élmény. Itt számomra azt hittem már überelhetetlen az este, de visszatért még kettő dalra, amit a közönség tombolással jutalmazott, a végén még a sapkáját is levette sokunk örömére.

Állítólag Bruce szerint mi voltunk a leglelkesebb, leghangosabb közönsége a turnén, én ezt mindig elhiszem. Varázslatos este volt, reménykedem benne, hogy láthatjuk még pár éven belül Bruce-t élőben, aki egy élő legenda.

A szervezésért köszönet a Live Nation csapatának!

Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri

Setlist:

1. Accident of Birth

2. Abduction

3. Laughing in the Hiding Bush 4. Afterglow of Ragnarok

5. Chemical Wedding

6. Jerusalem

7. Resurrection Men

8. Rain on the Graves

9. Frankenstein

10. The Alchemist

11. Tears of the Dragon

12. Darkside of Aquarius

Encore:

13. Navigate the Seas of the Sun

14. The Tower

[2024.06.17.]