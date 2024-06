Itt a NeX GEn, a Bring Me The Horizon új albuma A Bring Me The Horizon az éjszaka leple alatt jelentette meg régóta várt új lemezét, a NeX GEn-t, amelyet június 17-én élőben is hallhatunk a srácok koncertjén a Budapest Parkban. A várakozásnak vége, itt a Bring Me The Horizon új lemeze, a 2020-as POST HUMAN: Survival Horror után a sorozat legújabb darabja, a NeX GEn. Az előző album igazi átütő siker volt, amelyen olyan előadók szerepeltek, mint YUNGBLUD, Nowa Twins, a BABYMETAL vagy Amy Lee az Evanescence-ből. A lemezen olyan slágerek kaptak helyet, mint a Teardrops és az Obey, hangzásilag pedig még nagyobbat ütött, mint korábban bármelyik album. Ennek köszönhetően a zenekar szinte berobbant 2024-be: több, mint 140 000 rajongó előtt léptek fel eddigi legnagyobb egyesült királyságbeli turnéjukon, menyerték a BRIT Awardot a Legjobb Alternatív/Rock Előadás kategóriában, bejelentették első stadionkoncertjüket São Paulóban, most pedig meglepetésszerűen kiadták új lemezüket. A POST HUMAN sorozat első darabját, a Survival Horrort a pandémia miatti lezárások alatt rögzítették, teljesen elzártan, miközben olyan nehéz érzelmek kifejezését fedezték fel, mint a düh, a félelem, az üresség és a kétségbeesés. A NeX GEn kapcsán az énekes, Oli Sykes elmondta, hogy ez valami reményteljesebb, ha nem is teljesen pozitív önmagában. Ehhez passzol, hogy zeneileg ezúttal - amelyről már a Kool Aid, DiE4u , AmEN! és DArkSide című kislemezek formájában adtak előzetest - még eufonikusabb, post-hardcore-ba hajló vonalat képvisel az album, miközben még mindig árad a zenekar egyedi, előremutató kreativitása. Oli hozzátette, hogy az album megírása „hosszú éveket vett igénybe”. Ez részben annak köszönhető, hogy a zenekar azt gondolta, hogy a lezárások sokkal tovább fognak tartani, mint ahogyan az történt. Amikor feloldották, gyorsan tele lett a naptáruk a világ körüli turnékkal és olyan fesztiválok fellépéseivel, mint a Reading & Leeds (ahol Ed Sheeran is csatlakozott hozzájuk a Bad Habits című közös slágerükkel), a NEX FEST házigazdái és fő fellépői voltak Japánban, játszottak a Download Festivalon az Egyesült Királyságban, a Good Things-en Ausztráliában és a When We Were Young, valamint a Sick New World-ön Las Vegasban. De a késlekedés annak is köszönhető, hogy a koncepció gyorsan nagyobbra nőtt, mint ahogy azt az alkotók eredetileg elképzelték. A POST HUMAN: Survival Horror sokkal nagyobb esemény lett, mint amit a zenekar a megjelenésekor elképzelt és a folytatás elkészítése sokkal nagyobb gondolkodást igényelt, mint amire először számítottak. Az album a felszín alatt rengeteg kibontanivalót rejt azok számára, akik felismerik azt. „Ez egy igazi konceptalbum, teljes narratívával, amely kapcsolódik az első lemezhez, de a koncepció el van rejtve és eltemetve” - mondja Oli. - „Néhány embert nem fog érdekelni, de mások számára olyan lehet, mint egy önsegítő könyv. Rengeteg dolog van benne, némelyik elég világos, de sok minden rejtélyes és rejtett. Az embereknek ki kell bogozniuk.” Nem mintha a Bring Me The Horizon hátrafelé tekintene. Mint mindig, a NeX GEn egy olyan zenekar munkája, amely nem fél kihívást jelenteni mind önmagának, mind annak a zenei világnak, amelyben vezető szerepet tölt be. Reméljük mindenki készen áll az újabb fejezetre, amelynek június 17-én mi is tanúi lehetünk a Budapest Parkban. Jegyek [2024.06.13.] Megosztom: