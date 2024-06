Yungblud felrobbantotta a Parkot

Visszatért hozzánk Yungblud, a tavalyi Szigetes fellépése után egy évvel a Budapest Parkot robbantotta fel. A srác egy energiabomba.

Előzenekarként az Only The Poets melegítette a közönséget, kellemes popos, gitár centrikus, dallamos zenét játszanak. Korábban nem ismertem őket, fél órás műsorukkal megalapozták a hangulatot az este hátralévő részére. Teszem hozzá, volt olyan rajongó, aki olyan táblával érkezett, amin az állt, hogy ő csak az „Only The Poets” formációja miatt érkezett.

Szokásos szünet következett, mindenki elfoglalhatta a maradék helyeket még a majdnem teltházas Park területén.

Az este főhőse szó szerint berobbant a színpadra. Extravagáns fekete szoknya, fekete csipkés testhez simuló felső, rózsaszín zokni fekete bőr bakancs, ami a szerelését illeti.

A színpadkép sem volt éppen minimalista, tele volt tüzes hordóval, amiből a megfelelő, odaillő pillanatban az adott daloknál lángcsóvák lobbantak a zene ritmusára. Természetesen a Parkban fülsüketítően sikítoztak a lányok Yungblud minden egyes megnyilvánulására, amit láthatóan nagyon élvezett. Karmesterként navigálta a közönséget, hol énekeltetve, hol tapsoltatva, hol pedig csendre intve, hogy utána újra üdvrivalgással vegyített sikításban törhessen ki mindenki.

A koncert közepe táján felhívott egy lányt a színpadra, aki az első sor közepén állt táblával, hogy gitározni szeretne, ez a kívánsága teljesült ezen az estén, és olyan profi gitárszólót nyomott a hölgy Yungblud társaságában a színpadon, hogy öröm volt nézni, hallgatni. A végén persze ölelkezésben végződött a pár perces intermezzo, egy álma vált valóra a lánynak.

Yungblud egész este oda vissza rohangált a színpadon majd két órán át, az első sorokhoz lejött pacsizni a közönséggel, közben vizet és egyéb folyadékot is locsolt a közönségre rendszeresen, de a következő pillanatban már a mikrofonállványt hajította hátra – ami azért nem volt veszélytelen művelet.

A zenekara is hibátlan hangzással hozta a kötelezőt, amit kellett, gitárszólókban sem volt hiány az este folyamán.

A koncert végén elköszönésnél megígérte, hogy húsz perc múlva kijön hozzánk dedikálni, szelfizni, pár szót váltani a rajongókkal. Régen volt részem „össze passzírozós” szelfizésben, megvártam én is, hogy kijöjjön. A harmadik sorig jutottam előre, de innen is jól láttam, mennyire kedves a rajongóival, egy lány valamelyik szülője nyakában például odafért hozzá a második sorból, elsírta magát örömében, hogy találkozhatott vele. Yungblud eszméletlen kedves, emberi volt vele is, megölelgette, puszit is adott, szelfi is lett, aláírás is lett, több nem is kell, nem igaz?

Yungblud kimagasló tehetsége generációjának stílusán belül, a rappelés, éneklés, dallamos hörgés is megy neki ugrásból váltva akár egy dalon belül is, mindemellett több hangszeren is játszik, de csak gitártudását tudta megcsillogtatni rohangálás és éneklés közben.

Jó látni, hogy ekkora hírnév mellett is megmaradt annak a „hétköznapi” kedves srácnak, aki 2017-ben volt pályafutása elején. Sokat hallunk még róla szerintem, és remélem, minimum évente egyszer visszajön hozzánk is koncertezni, én biztosan ott leszek a következő buliján is.

A szervezésért köszönet a Live Nation csapatának!

Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri

Setlist:

1. Superdeadfriends

2. I Love You, Will You Marry Me

3. The Funeral

4. California

5. Strawberry Lipstick

6. Fleabag (With fan brought on stage to play guitar)

7. Breakdown

8. Ice Cream Man

9. Anarchist

10. Parents

11. When We Die (Can We Still Get High?)

12. Sex Not Violence

13. I Think I'm OKAY (mgk cover)

14. Lowlife

15. God Save Me, But dont Drown Me Out

16. Loner

[2024.06.28.]