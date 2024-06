Zsigmond Emőkének és Karácsony Gergelynek ítélték oda a Básti Lajos-díjat A legendás színésznek, Básti Lajosnak, a szakszervezet korábbi vezetőjének emlékére és tiszteletére a Színházi Dolgozók Szakszervezete tíz évvel ezelőtt díjat alapított. A pénzjutalommal járó kitüntetést az Országos Színházi Találkozó versenyprogramjában kimagasló művészi teljesítményt nyújtó, 35 év alatti színész vagy színésznő nyerheti el. A zsűri döntése értelmében a Básti Lajos-díjat idén Zsigmond Emőke és Karácsony Gergely kapta. Básti Lajos aktív tagja, sőt vezetője is volt a Színházi Dolgozók Szakszervezetének (SzíDoSz). A Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló művész személyisége, talentuma, valamint a pályakezdő kollégák iránt érzett felelőssége ösztönözte a SzíDoSz korábbi vezetőségét arra, hogy az emlékét egy díjjal is ápolja, egyben elismerje az Országos Színházi Találkozók szemléjébe kerülő fiatalabb művészeket. „A szakszervezet: szakmai tömörülés. Így a segélyeken, a szakpolitikai és munkajogi csatározásokon túl odafigyelünk a művészi teljesítményekre is. A színészi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja az átmenet a fiatal szerepekből való az »anya« és »apa« szerepkörbe. Mást és máshogyan kell magunkból előhívni, mint amit addig megszoktunk. Fontos, hogy az átmenet éveiben is kapjunk pozitív visszacsatolást. Ugyanakkor ez a díj nem feltétlenül csak ennek a korosztálynak adható, hanem megkaphatják a pályájuk elején lévő színészek is. Az üzenete mindenképpen az, hogy az illető jó úton jár” – fogalmazott Savanyu Gergely, a SzíDoSz elnöke. A Básti Lajos-díjat olyan 35 év alatti, magyarországi vagy határon túli színész és/vagy színésznő kaphatja, aki az Országos Színházi Találkozón bemutatott előadások valamelyikében kimagasló művészi teljesítményt nyújtott. A Találkozó több év kimaradás után valósult meg újra, idén Kaposvár és a Csiky Gergely Színház adott neki otthont. A szüneteltetés miatt a Básti Lajos-díjat idén két művésznek osztották ki. A 100.000 forint pénzjutalommal járó díj odaítéléséről a SzíDoSz elnökségi tagjaiból álló zsűri döntött: Császár Angela és Pregitzer Fruzsina színművészek, valamint Izsó Katalin a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház korábbi projektmenedzsere, kulturális szakember A kuratórium idén a Básti Lajos-díjjal jutalmazta Zsigmond Emőkét, az Örkény István Színház The Black Rider című előadásának, Kätchen szerepében nyújtott teljesítményéért, valamint Karácsony Gergelyt, a Karinthy Színház Hamlet „crazy and cool” című előadásának címszerepéért. A díjakat a re:OSZT seregszemle mai (2024.június 20.) záróeseményén Savanyu Gergely a Színházi Dolgozók Szakszervezetének elnöke adta át. Korábbi díjazottak:

2014: Köles Ferenc – Csiky Gergely Színház (Kaposvár), Pécsi Nemzeti Színház: Bányavakság

2015: Bajomi Nagy György – Weöres Sándor Színház (Szombathely): Vitéz Mihály

2016: Horváth László Attila – Móricz Zsigmond Színház (Nyíregyháza): Túl zajos magány

2017: Harsányi Attila – Miskolci Nemzeti Színház: Kivilágos kivirradtig

2018: Rózsa Krisztián – Miskolci Nemzeti Színház: A kaukázusi krétakör

2019: Mészáros Béla – Katona József Színház: Jeanne d’Arc, Rozsdatemető 2.0;

Fazakas Júlia – József Attila Színház: Karenina Anna

2024: Zsigmond Emőke – Örkény István Színház: The Black Rider;

2024: Zsigmond Emőke – Örkény István Színház: The Black Rider;

Karácsony Gergely – Karinthy Színház: Hamlet „crazy and cool" Fotó: Horváth Judit / Örkény István Színház és Fotó: Forgács Bea / Karinthy Színház

