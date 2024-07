Balatonfűzfőn dübörög tovább a legnagyobb balatoni ingyenes buli! A BalatONKoncert programsorozat a hétvégén folytatódik Július 5-7 között folytatódik a nagy sikerű BalatONKoncert ingyenes fesztiválsorozat, amely egy igazán unikális helyszínen várja a strandolni - és szórakozni vágyó közönséget, a festői szépségű Tobruk Strandon.



Még nemzetközi viszonylatban is nagyon ritka, hogy a közönség, a csodás nyári melegben kiváló előadók koncertjeit élvezhesse, mindezt a Balaton hűsítő vízében. Ezen a hétvégén pedig pont ez fog történni.



A koncert július 5-én pénteken három órától kezdődnek a vízi színpadon, ahol Auguszt Bárió, az UFO és a Bon-Bon hozza el a 90-es évek hamisíthatatlan retro hangulatát. Őket követi szombaton Mihályfi Luca, az Orsovai Reni és a Nene, majd a Hősök hozza el a fiatalság hangját, szintén három órás kezdéssel. Vasárnap pedig újra a popslágerek és a retro a főszerepben, amelyet Bebe, a Bestiák és a Desperado feat. Timi előadók varázsolnak majd a Balaton víztükre fölé.



A szervezők gondoltak az igazi beach partik hangulatára is, így a bulizók az ingyenes programok mellett még 80 darab strandlabda egyikére is lecsaphatnak, ezzel is fokozva a hangulatot.



Minden további információ a www.balatonkoncert.hu oldalon és a Facebookon! [2024.07.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.29.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.26.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu