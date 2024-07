Fülledt érzelmek és csábító intrikák a Margitszigeti Színházban A nyár csúcspontján, július 27-én a XVIII. század Franciaországának titkai és cselszövései kelnek életre a Margitszigeti Színház színpadán. Choderlos de Laclos klasszikusának, a Veszedelmes viszonyok-nak magával ragadó adaptációja nem csupán feltárja a történelmi korokon átívelő emberi szenvedélyeket és érzelmeket, hanem egyenesen magával ragadja nézőit az összetett karakterek és ádáz intrikák világába. A több mint három évtizede működő Budafoki Dohnányi Zenekar és az ugyancsak harminc éves fennállását ünneplő Bozsik Yvette Társulat egészen egyedülálló közös produkciója, a Veszedelmes viszonyok a februári, Müpa-ban megrendezett ősbemutatót követően került a Margitszigeti Színház idei nyári palettájára. A történet - amelyet ezúttal Bakos-Kiss Gábor álmodott színpadra - valamint a szereplők közötti érzelmi játszmák mindig is izgalmas kihívást jelentettek a karaktereket megformáló színészeknek. Ez a rendezés ráadásul nem a korábbi film adaptációkat veszi alapul, hanem az eredeti levelezésből dolgozik egy teljesen egyedi szövegkönyvvel, amit Mozart műveinek egyes részleteivel egészítenek ki. Megszólalnak szimfóniák, divertimentók, mise, szerenád, különböző hangszerekre írt versenyművek, orgonafantázia és természetesen több operarészlet is. „Izgalmas az, ahogy több művészeti ág és műfaj szerepel, jelenik meg az előadásban egyszerre. Ott van a teljes Budafoki Dohnányi Szimfonikus Zenekar, amely játszik az egész előadás alatt erősítve ezzel is a játék dramaturgiáját. Rendkívül jól árnyalja vagy emeli ki az előadás érzelmi amplitúdóit. Mozart zenéjének érzelmi világa különösen jól használható ebben az előadásban” – nyilatkozta Vicomte de Valmont figuráját alakító Adorjáni Bálint. “Mozart zenéjében már ott van az a szabadság, az a szókimondás, ami a szöveget is jellemzi” - magyarázta a nem mindennapi párosítást a zenekar vezetője, Hollerung Gábor. Hozzátette: a zene és a szöveg mellett kiemelkedően fontos szerepet kap a koreográfia is, az egész cselekmény Bozsik Yvette, az urak és úrhölgyek minden titkát ismerő, a főszereplők körül sürgölődő inasokat, szobalányokat alakító táncosainak mozgásán keresztül elevenedik meg. Ez nem csupán egy történelmi dráma; az előadás középpontjában a hatalom, a vágy és a manipuláció állnak. A szereplők által játszott veszélyes cselszövések az emberi természet legsötétebb oldalait tükrözik, a nézőket önvizsgálatra és a morális kérdések újraértékelésére ösztönzik. A ravasz és számító Marquise de Merteuil-t Ónodi Eszter, az ellenállhatatlan csábító, Vicomte de Valmont figuráját Adorjáni Bálint kelti életre, a további szerepek rizsporos parókáiban pedig Nagy Mari, Menczel Andrea, Törőcsik Franciska, Dánielfy Gergely, Pápai Erika és Sikó Koppány lépnek majd a Budafoki Dohnányi Zenekar állandó alkotó partnere, Árva Nóra által, a tőle megszokott ízléssel és arányérzékkel megteremtett, sajátosan mai rokokó miliőt, árasztó színpadra. A dramaturg: Turcsányi Ildikó. A Budafoki Dohnányi Zenekar élő produkcióját Guido Mancusi vezényli. Jegyvásárlás Margitszigeti Színház [2024.07.24.] Megosztom: