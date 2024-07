A déli parton köt ki az unikális koncertsorozat Balatonföldváron folytatódik a BalatONKoncert! Harmadik éve rendezik meg a nagysikerű BalatONKoncert sorozatot, amely az idei balatonkenesei - és fűzfői hétvégék után, augusztus 3-5 között kerül megrendezésre Balatonföldvár festői szépségű Nyugati Strandján. A földvári hétvége több okból is különleges lesz, hiszen ezen a helyszínen a BalatONKoncert nagyszínpada nem a vízen, hanem a közvetlen vízparton foglal majd helyet, így a koncertre érkező közönség a balatoni naplementében nézheti meg a kedvenc zenekarát. Továbbá a földvári hétvége kifejezetten a pop-rock zene szerelmeseinek kedvez majd, ahol a jól ismert nevek mellett feltörekvő, izgalmas bandák is felszántják majd a színpadot. Jövő pénteken héttől az Escape My Shadows melegít be hét órától az Anna and The Barbies előtt, szombaton már ötkor kezdődik a fesztiválozás a The Criples koncertjével, majd a Dirty Slippers és a Sugarloaf ad nagykoncerteket. Vasárnap héttől a Konyha nyitja a színpadi programokat, a hétvége záróbuliját pedig a Soulwave adja majd. A koncertek a teljes hétvégén díjmentesen megtekinthetőek, a programsorozat kiváló támogatóinak köszönhetően. Kiemelt támogató a Szerencsejáték Zrt, főszponzor az MVM. További információk a www.balatonkoncert.hu oldalon és a Facebookon! [2024.07.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.07.29.]

gazda szolgáltatás [2024.07.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu