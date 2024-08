Ez rendhagyó lesz - a kérdezőt kérdezik Igazán rendhagyó adással érkezik augusztus 15-én 20 óráról a Fáklya Rádió Cool-Túra című adása, mert ahogy mondani szokás: akasztják a hóhért. Bár kétségtelen, hogy barátságosabban hangzik, ha azt írjuk: a kérdezőt kérdezik. Ugyanis Biró Zsolt állandó műsorvezető most a másik mikrofonhoz ül, aki pedig kérdezi: Petrus Krisztina. Biró Zsoltot – vagy ahogy a legtöbben ismerik Bizsot – mára már szinte mindenki ismeri. Van aki újságíróként, van aki műsorvezetőként, míg másik a kvízek nagymestereként. Na de kis is valójában a közismert és közkedvelt Biró Zsolt?! Nos, Nyíregyháza mellett nőt fel, s a médiával is a városban ismerkedett meg. Szakmai pályafutásában mindenképp áttörést jelentett, amikor Magyarország egyik legnagyobb online zenei lapja, a zene.hu a főszerkesztő pozíciót ajánlotta fel neki. Bizso pedig hatalmas lelkesedéssel és alázattal vágott bele a nem könnyű feladatba. Menedzser vénája már akkor megmutatkozott, hiszen újságíróit és a tőlük érkező cikkeket úgy hangolta össze, hogy a zene.hu olvasottsága és népszerűsége rohamosan növekedett. Tisztánlátását és szerénységét többször is bizonyította, amikor őszintén bevallotta: a szervezés, az ötletelés, a tárgyalás jobban megy neki, mint maga az újságírás. Becsülendő, hiszen ez jó főszerkesztőnek inkább az előbbi tulajdonságokra van szüksége. Persze Bizsoi emellett remek cikkeket is írt, interjúkat készített és a hátán viszi még mind a mai napig a zene weblapot. Közben mindig nyitott szemmel és füllel járt, s ráérzett arra is, hogy a fővárosban érheti el a nagyobb sikereket. Felköltözött Budapestre és gyorsan felvette a világváros ritmusát. Nyílt és őszinte személyiségét könnyű megkedvelni, kevés embernek nem sikerült csak eddig. Tény, hogy van, akivel nem találta meg hosszú távon a közös hangot, de Bizso a megújulásban és a további ötletelésben is mester. Nem fél az álmait követni, így addig kutatott, dolgozott, tanulmányozott, míg üzlettársaival közösen létrehozták a mára már roppant sikeresnek mondható Kvízmester oldalt. Zsoltról ugyanis tudni kell, hogy él-hal a kvízekért, a rejtvényekért, s meglátta a bennük rejlő roppant sok lehetőséget. Ugyanis játszani az emberek nagy többsége szeret, az agytorna hasznos és még sikerélménnyel is feltölti a kitöltőt. Bizso fejtőrökkel kel és fekszik, s bizony nem volt rest az országban fellelhető szinte összes kvízes könyvet, atlaszt, újságot megvásárolni. Imádja őket bújni, hiszen vallja: nem csak az internet rejt kincseket, sőt! Sikere ebben a „szakágban” is megkérdőjelezhetetlen, s hol van még a vége?! Közben a rádiós műsorvezetés, mint lángoló szerelem is rátalált: a Fáklya Rádiós Cool-Túra című magazinjában hétről-hétre érdekes beszélgetéseket folytat, még érdekesebb vendégekkel. Ötlet és vendégtára kimeríthetetlen, így ült már a mikrofon előtt énekes, zenész, kutyatréner, színész, üzletasszony, optikus és hosszasan lehetne még sorolni. Bizso imád jobbnál-jobb kérdéseket feltenni, amelyeket a vendégek és a hallgatók is értékelnek. A szakmai tudása mellett egy szerethető fickó, aki hatalmas munkabírással és kitartással rendelkezik, szeret rendezvényekre járni, inspirálódni és tanulni. A sporteseményeket sem veti meg, s az egészséges életmódra is igyekszik figyelni, a rengeteg ülőmunka mellett erre szükség is van. Humoros, nyílt személyiség, aki nem csak kollégának, hanem barátnak is hűséges és kiváló. Most pedig eljött az a pillanat, hogy nem ő kérdez, hanem őt kérdezik. Érdekes szituáció lesz, de Bizso ebből is a legérdekesebbet és a legjobbat hozza majd ki. Erre a garancia pedig a kérdező személye lesz, hiszen a magyar média egyik fenegyerekét, a kvízek mesterét Petrus Krisztina faggatja majd, augusztus 15-én, este 8 órától, a Fáklya Rádióban. Hallgassátok a www.faklyaradio.hu linkre kattintva, vagy akár nézzétek élőben a beszélgetést a twitch.tv/faklyaradio oldalon. Higgyétek el, most is hiba lenne kihagyni! [2024.08.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.08.14.]

