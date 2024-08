Kapcsolatok • Siófok Plázs Bulimaratonnal készül a Plázs a hosszú hétvégére Majka, a Kowalsky meg a Vega és Fenyő Miklós is fellép ezen a hétvégén a Plázson, élőben bulizhatunk a Pedro Pedro Pedro gigaslágerre Agatino Romero fellépésén, valamint jubilál a WeLove Balaton fesztivál is. Mindez és sok más is vár augusztus 15. és 19. között Siófokon. Már csütörtöktől dübörög a party Siófok homokos tengerpartján, a hosszú hétvége ugyanis DR BRS ingyenes Szerelemcsütörtökével indult a Plázs Music Teraszon, de a pénteki WeLove Balaton Festival is elmaradhatatlan kelléke a balatoni nyárnak. Az idén 10. születésnapját ünneplő fesztivál eddigi legnagyobb showja. A line up-ban a legtrendibb hazai előadók sorakoztak, a nagyszínpadon Bárány Attila, Bréda Bia, Bruno X Spacc, KKevin, Lmen Prala, Moriones és a Tits Gang játszottak, az éjszaka folyamán öt zenei helyszínből válogathattunk kedvünkre. Többek között fellépett Chrstphr, Droplex, Gabriel Dancer, Purebeat, R92, Szecsei, Adam Ajkay, Elektra, Pixa, Regán Lili, Koósz Milán, StadiumX, Sterbinszky x Mynea, Andrewboy, Newik és Stephanie is.



Szombaton az ózdi fenegyerek, az ország egyik legnépszerűbb rappere, Majka dörrenti be a Plázs nagyszínpadát. Majka igazi visszatérője a Plázsnak, aki vad bulijaival, látványos show-jával és dalaival garantáltan megmozgatja Siófok partját. A koncert után a Plázs Arénában a Wannabe XXL repít vissza a szivárványos 90-es évekbe.



Mivel a következő két nap munkaszüneti nap lesz, ezért vasárnap és hétfőn sem unatkozunk majd! Vasárnap már déltől hangolódhatunk az estére a medence partján Steve Judge buliján, akivel éjszaka az Arénában duplázhatnak a rajongók, ahol Chriss Jay, Bruno, Nikovics és Blue Blood is pult mögé állnak majd.



Vasárnap este a Kowalsky meg a Vega hozza el szívhez szóló slágereit a balatoni naplementébe, augusztus 19-én hétfőn pedig a Puskás Aréna felejthetetlen Hungária koncertje után Fenyő Miklós nagykoncertjét élvezhetjük a parton. Egy igazi őrült, forró rock and roll bulira készülhetünk nagyzenekarral, táncosokkal, ahol a csillagos ég alatt „csavarhatjuk a szőnyeget” és a csípőnket az örökzöld slágerekre.



És még itt nincs megállás! Az éjszaka ismét több buli közül válogathatunk: az Arénában csendül fel a nyár egyik legnagyobb slágere a Pedro Pedro, ugyanis a TikTok-on híressé vált Agatino Romero debütál a siófoki éjszakába.



A Beach-en pedig Innellea, a melodic techno műfaj egyik legelőremutatóbb és legkeresettebb producere lép fel a Truesounds Music legénysége, Peter Makto, Gregory S, Justrice és Davko társaságában, hogy átpörgessen bennünket a hajnalba. [2024.08.17.]

