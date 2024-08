Világpremier cirkusz-show a Margitszigeten! Világpremier a Margitszigeti Színházban! Augusztus 28-án a világon először lehet látni a szenzációs multimédiás cirkusz-showt: a The Freaks "NOVA – Visionaire’s World” című látványos produkcióját. A Brit GOT TALENT-ből ismert világszínvonalú művészek, akrobaták, zsonglőrök, zenészek és táncosok egy olyan multimédiás produkciót mutatnak be, ahol a lenyűgöző akrobatika vizuális illúziókkal és LED-animációkkal párosul. A művészet és a technológia magával ragadó keveréke a fantázia elképesztő világába repíti a közönséget augusztus 28-án a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Olyan neves művészek, mint a THE FREAKS akrobatikus show-csapat, Jonglissimo, Chris Cross, Nina Sofie Berghammer, Mister Stefano és az Acro Freaks ennek az akciódús sci-fi történetnek a létrehozásáért egyesítik képességeiket. A virtuóz THE FREAKS akrobatikus show-csapat fellépett már a hongkongi kínai újévi fesztiválon, a Las Vegas-i Aria Resort & Casino-ban, a Forma-1 Bahreini Nagydíján és Németországban a Helene Fischer Show-n. Káprázatos. ahogy a csoport tagjai katapultálják egymást több méter magasban a levegőben, és lélegzetelállító trükkjeikkel lenyűgözik a közönséget. A NOVA budapesti világpremierje augusztus 28-án a Margitszigeten!

THE FREAKS WORLD-CLASS CIRCUS SHOW

2024. augusztus 28. szerda 20:00

Margitszigeti Szabadtéri Színpad [2024.08.27.] Megosztom: